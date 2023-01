Son muchos los rumores que rodean a la barranquillera luego de terminar su relación con Gerard Piqué. Medios internacionales afirman que ella estaría muy molesta con el papá de Sasha y Milan por comportamientos que estaría teniendo y habrían quedado prohibidos por una supuesta cláusula de separación que llamaron “anti Clara Chía”.

A partir de la culminación de su romance, Shakira ha empezado a mostrar en redes algunas puntadas de que estaría preparando una respuesta contundente contra el ex-Barcelona, no solo con una canción a dúo con Karol G, sino mediante una sesión en vivo.

Luego de que una avioneta sobrevolara Miami con una pancarta en la que se destacaría un fragmento de la nueva canción de la barranquillera, el programa ‘Hoy día’, de Telemundo, habría conocido otros apartes de la dura canción que estrenaría próximamente.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.