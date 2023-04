‘Jhovanoty’ es quizás el imitador más importante de Colombia y quien fue anunciado hace poco como el nuevo integrante del programa matutino de Caracol TV ‘Día a Día’, además del trabajo que ya venía haciendo en la emisora Tropicana; sin embargo, detrás de ese buen momento del comediante hay toda una historia de sacrificio y superación, que hoy sigue vigente.

Así lo contó ‘Jhovanoty’ en ‘La Red’, programa en el que confesó los problemas que tuvo que enfrentar por su obesidad, pues dio detalles de las traumáticas experiencias que vivió con personas que lo intentaron hacer sentir mal con sus opiniones de su apariencia física.

“Cuando se encuentran con alguien y le dicen ‘uy, cómo está de gordo’, ‘se toma la sopa con juicio’, para el que lo dice es insignificante, pero para el que lo recibe lleva recibiendo ese comentario por más de un año. A mí me raya porque me parece que no debe ser parte de un saludo”, reveló.

Qué hace ‘Jhovanoty’ para ponerse buena ropa

El humorista ha hecho varias cosas para bajar de peso, como someterse a dietas extrictas y dedicarse al ejercicio; aunque no ha sido completamente comprometido, ha logrado bajar más de 10 kilos y además utiliza una ayuda para poder lucir la ropa que le gusta.

“Solamente los gordos sabemos lo incómodo que es ponerse los zapatos y agacharse para ponerse las medias. Para mí eso no es chevere, no encuentro tranquilidad en eso. Utilizo faja porque la ropa que a mí me gusta me queda más bonita con faja. Llevo cinco años con eso”, expresó.

Sin embargo, la decisión de intentar cambiar sus hábitos de vida llegó porque le aparecieron problemas de salud, un mensaje de alerta que condicionó el giro que le hizo a su manera de vivir: “Me empezaron a dar mareos esporádicos, dolores de cabeza, tenía trigliceridos y colesterol alto”.