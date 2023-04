Desde que Carolina Cruz confesó que tenía un nuevo amor y que le estaba dando oportunidad a una persona en su vida, muchos seguidores han estado pendientes de cualquier señal para descubrir de quién se trata. Pero ahora, que ya se han mostrado juntos en eventos públicos, tampoco disimulan sus viajes y momentos especiales.

Y el sábado 15 de abril, en los perfiles de redes sociales de la presentadora de ‘Día a día’ y del piloto Jamil Farah, quedó claro que estaban en el mismo lugar y en el mismo plan. Aún no se atreven a publicar una foto de los dos, pero no parece necesario, ya que las imágenes son dicientes y no dan lugar a otras interpretaciones.

(Vea también: Andrea Serna se abrió sobre su combo con Carolina Cruz y “qué imagina la gente” de ellas)

Según las historias de Instagram que subieron, Carolina y Jamil estuvieron en San Andrés, disfrutando de playa, brisa, mar, yate, paisajes, buceo y todo con un clima espectacular. Esto lo hicieron contratando una compañía, de la cual subieron el logo en una bandera y por eso fue claro que estaban en el mismo sitio.

Carolina Cruz y su novio causan envidia por su viaje a San Andrés

En las primeras horas de la tarde del sábado, Jamil Farah empezó a mostrar cómo disfrutaba el inicio del fin de semana; con fotos en un yate y en medio del mar. El paisaje, con dominio del azul del cielo y su reflejo en el agua, solo se veía acompañado por elementos de color amarillo y el logo de la empresa con la que hizo el viaje.

Pues, al final de la tarde y el mismo día, Carolina Cruz mostró un paisaje con el sol más apagado, pero un paisaje igual y el logo que había publicado el hombre con el que la han pillado en bares, conciertos y eventos.

Por si fuera poco, en el perfil de Instagram de la misma empresa del viaje, subieron las historias de ‘Caro’ y Jamil, como para no dejar dudas.

Tomado Instagram @seawolfsai

Lee También

Esto pasa una semana después de que también fueran descubiertos en el mismo festejo, debido a las fotos que subió una amiga en común que tienen y con la que comparten frecuentemente.

Con estas pruebas, seguramente estamos cerca de que se haga pública la relación, aunque Carolina Cruz ha dado muchas muestras de felicidad, con comentarios en redes y en el programa matutino de Caracol Televisión en el que trabaja. Pero es obvio que por su pasado con Lincoln Palomeque y por sus hijos Matías y Salvador, lo está manejando con calma y mesura.