Nelson Polanía ‘Polilla’, como en muchas otras ocasiones, ha abierto su corazón e intimidad para dar detalles de lo que fue su vida junto a la ‘Gorda’ Fabiola. Esto lo ha hecho por medio de entrevistas en distintos medios de comunicación, pero esta vez acudió a su propio Instagram para ventilar una anécdota poco conocida por sus seguidores.

Desde la muerte de la humorista, en septiembre de 2024, ‘Polilla’ ha contado las facetas de ese amor del que fueron testigos muchos en la pantalla chica y fuera de ella. La conquista, las salidas, las palabras bonitas, los mensajes y detalles. No obstante, esta vez fue más allá y mencionó cómo sucedió, lo que, al parecer, fue el primer beso y lo que sintió.

El bogotano cuenta en la publicación hecha en su red social ese momento con todo el amor y el cariño que sintió: “Esa noche me despedí como nunca, no sé si fue un mensaje subliminal del bolero ‘Algo contigo’ que sonó en el pasacintas, en la calle 100 con Suba (Bogotá). Se detuvo el carro, una fuerza me atrajo a ella y me llevó a su boca. Hice que nuestros labios se juntaran y sentí una magia inimaginable”.

La escritura que acompaña el ‘post’ tiene un tinte poético que da a entender la emoción que sentía al ver y tener cerca a Posada. De hecho, aclara que al bajarse del carro de ella e irse a su casa, no pudo conciliar el sueño y que solo durmió una hora. Además, estaba pendiente de su ‘beeper’ para ver si le llegaba un mensaje de parte de la humorista, pues lo invadía la incertidumbre de no saber si la había embarrado o si se trató de una buena decisión. O, al menos, enterarse de lo que la mujer pensaba.

Estas declaraciones llevan a recordar cuando contó que la ‘Gorda’ bailaba sabroso y que eso lo enamoró todavía más, lo que se ha convertido en toda una serie de relatos de su vida amorosa que dan a entender el flechazo que tuvo por la samaria que estuvo durante años en ‘Sábados felices’.

Al final de la publicación agregó: “No te ofreceré disculpas por lo de anoche, quería hacerlo y me gustó. Y ella, mirando hacia los lados, me dijo en voz baja: ‘A mí me fascinó. Vamos, que a Lizarazo no le gusta que lleguemos tarde. ¿A la salida me invitas un café?'”. ‘Polilla’ indicó que más adelante relatará lo que siguió después de ese primer beso.

