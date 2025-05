Rebecca Luna, originaria de Victoria, Canadá, jamás imaginó que a los 48 años recibiría un diagnóstico de Alzheimer, una enfermedad que la mayoría suele asociar con personas mayores. Durante algún tiempo, pensó que sus olvidos eran simplemente parte de su Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y el estrés de la vida diaria. Sin embargo, algunos episodios comenzaron a parecerle más alarmantes.

Uno de los momentos que encendió las alarmas ocurrió cuando dejó un huevo friéndose en la estufa y salió de casa sin recordarlo. Al regresar media hora después, encontró la cocina llena de humo. Otro incidente se dio al buscar sus llaves durante varios minutos, solo para descubrir que el motor del coche había estado encendido todo ese tiempo.

“Me olvidé por completo de haber encendido el carro”, contó Luna en una entrevista. Estos lapsos de memoria empezaron a volverse frecuentes y peligrosos, por lo que decidió buscar respuestas más allá de su diagnóstico inicial.

El diagnóstico que lo cambió todo para Rebecca Luna

Después de nueve meses de tratamiento psiquiátrico sin mejoras notables, Luna consultó a un neurólogo. Tras una batería de pruebas, recibió una noticia difícil de procesar: padecía Alzheimer de aparición temprana, una forma poco común de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a personas menores de 65 años.

Consciente de que el Alzheimer es progresivo y no tiene cura, Luna comenzó a prepararse para el futuro. Su expectativa de vida, según los médicos, sería de aproximadamente ocho años desde el diagnóstico. “Sabía que debía hacer algo para no perderme completamente en el proceso”, afirmó.

Estrategias para enfrentar el alzhaimer

Junto con su familia, comenzó a implementar una serie de acciones para hacer más llevadero su día a día. Entre ellas se encuentran:

La creación de una lista con sus canciones favoritas para conectar con recuerdos positivos.

La escritura de un diario donde documenta sus vivencias cotidianas.

La reducción del desorden en casa, para evitar confusiones.

Y, quizás la más importante, su decisión de compartir su historia en TikTok, donde ha recibido apoyo de miles de personas.



“Pedir ayuda no es fácil, pero he aprendido que permitir que otros me apoyen también es parte del camino”, compartió en una de sus publicaciones.

Síntomas tempranos del Alzheimer

El Ministerio de Salud advierte sobre varios signos de alerta que podrían indicar la presencia temprana del Alzheimer. Algunos de ellos son:

Pérdida de memoria reciente.

Repetición constante de preguntas.



Dificultad para seguir conversaciones.

Problemas para resolver situaciones simples.

Desorientación al conducir o perder rutas conocidas.

Pérdida de palabras frecuentes.

Cambios de comportamiento como irritabilidad o aislamiento.



En el caso de Luna, estas señales se manifestaron durante al menos dos años antes del diagnóstico, afectando tareas básicas de su vida cotidiana.

Apoyo en redes y consejos para otros

Debido a su presencia en redes sociales, Rebecca Luna ha creado una comunidad en la que personas con Alzheimer o quienes cuidan a pacientes pueden compartir consejos, apoyo emocional y experiencias.

Una de las prácticas que más le ha funcionado es mantener una rutina y un entorno predecible. “Una de mis cosas nuevas es ducharme y, dos horas después, siento que tengo que volver a ducharme porque no recuerdo haberlo hecho”, comentó con honestidad.

Para los familiares y cuidadores, Luna tiene un mensaje poderoso: “Si amas a alguien con Alzheimer, reúnanse con ellos en su realidad. No los corrijan. Recuérdenles con amor, créanles, y abrácenlos. Eso es lo que más necesito: un abrazo y que me digan que me quieren.”

