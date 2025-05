Danielle Campfield-Carter, una mujer de 32 años originaria de Chicago, jamás imaginó que lo que pensaba era un problema hormonal terminaría siendo un diagnóstico de cáncer. Durante meses, experimentó sangrado persistente, fatiga inusual, malestar general y una sensación constante de que algo no estaba bien.

Sin embargo, atribuyó estos síntomas al síndrome de ovario poliquístico (SOP), una condición que había sido diagnosticada años atrás y que, entre otras cosas, causa irregularidades menstruales.

¿Qué síntomas alertó a la mujer?

Fue en 2022 cuando su cuerpo comenzó a enviar señales más intensas. Manchados frecuentes, cansancio inexplicable y una disminución notable en su energía empezaron a afectar su rutina diaria. Aun así, como muchas mujeres, pensó que se trataba de una alteración temporal.

“Sentía que algo andaba mal, pero nunca creí que se tratara de algo tan grave como un cáncer”, contó Danielle en una entrevista con NBC Chicago.

La situación cambió radicalmente cuando decidió acudir nuevamente al médico. Tras varios estudios y análisis clínicos, recibió una noticia que alteraría el curso de su vida: a solo una semana de cumplir 32 años, le diagnosticaron cáncer de útero, y para entonces, ya se había extendido al músculo uterino.

La única alternativa viable era someterse a una histerectomía, una cirugía en la que se extirpa el útero y que implica, entre otras cosas, la pérdida de la posibilidad de tener hijos de forma natural. “Estaba con mi mejor amiga cuando me dieron la noticia. Apenas la escuchó, rompió en llanto. Todo parecía irreal”, recuerda Danielle.

El diagnóstico llegó en un momento especialmente significativo de su vida. Se acababa de casar y tenía planes de formar una familia. Su trabajo como directora del Boys and Girls Club of Chicago, rodeada de niños cada día, alimentaba su deseo de ser madre. “Amo trabajar con niños. Saber que no podría tener los míos propios fue devastador”, confesó.

Con determinación, Danielle decidió congelar sus óvulos antes de la cirugía. Aunque no era el camino que había imaginado, esa decisión le dio una nueva esperanza hacia el futuro.

Un llamado de atención y una lección para otras mujeres

La doctora Emily Hinchcliff, oncóloga ginecológica del Centro de Cáncer Lurie, explicó que aunque el cáncer de útero suele presentarse después de la menopausia, hay factores como el SOP, la edad y el sobrepeso que pueden aumentar el riesgo en mujeres más jóvenes.

Por eso, insiste en que el sangrado inusual —por mínimo que parezca— nunca debe ignorarse. “Incluso unas pocas gotas fuera del ciclo o después de la menopausia pueden ser una señal de advertencia. Lo decimos siempre: escuchen a su cuerpo”, puntualizó.

Hoy, casi dos años después de ese diagnóstico, Danielle está cerca de alcanzar un hito vital: permanecer libre de cáncer durante 24 meses. En este tiempo, ha canalizado su experiencia en acciones positivas, como crear un emprendimiento de acompañamiento para pacientes oncológicos y sobrevivientes, donde ofrece apoyo emocional e información.

Aunque ya no podrá gestar hijos de manera natural, ha comenzado a explorar otras formas de construir una familia. La adopción y el acogimiento temporal son opciones que ha considerado seriamente. “Sigo utilizando mi instinto maternal en mi trabajo. Y ahora sé que existen otras formas de ser madre, lo cual me ha devuelto la esperanza”, expresó.

Danielle no solo sobrevivió al cáncer, también transformó su historia en un testimonio de fortaleza y prevención. “Desde que comenzó este viaje, he celebrado cada día. Llegar casi a los dos años sin rastro de la enfermedad, rodeada de personas que celebran conmigo, es un verdadero regalo”.

Síntomas que no debes pasar por alto por el cáncer útero

Algunos signos frecuentes del cáncer de útero incluyen:

Sangrado vaginal anormal (fuera del ciclo o después de la menopausia)

Dolor pélvico o en la parte baja del abdomen

Cambios en el flujo vaginal

Cansancio constante o debilidad general

Si estos síntomas se mantienen en el tiempo, es vital acudir a un especialista. La detección temprana puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno más invasivo, si se detecta a temprana edad.

