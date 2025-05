Ana Victoria Beltrán, reconocida por su papel de Daniela Franco en la recordada serie ‘Padres e hijos’, reapareció en redes sociales con un mensaje contundente. La actriz, que actualmente se desempeña como empresaria, denunció públicamente haber sido víctima de amenazas, difamaciones y actos violentos que han afectado no solo su nombre, sino también a su familia y a su equipo de trabajo.

“He sido víctima de graves amenazas y acusaciones deshonrosas. Ser empresaria ha sido uno de los mayores retos de mi vida y hoy decido hablar, no para justificarme, sino para contar mi verdad”, dijo Beltrán en un comunicado publicado en sus redes. En un video posterior, explicó con más detalles lo que ha venido viviendo durante los últimos meses.

La actriz relató que, desde que tomó las riendas de una empresa de producción audiovisual, ha enfrentado grandes desafíos, como muchos emprendedores en Colombia. Reconoció que, como cualquier proyecto empresarial, han atravesado por momentos económicos difíciles, y que en este momento enfrentan deudas, algunas de ellas relacionadas con una producción hecha hace seis meses, la cual catalogó como una de las más importantes de su carrera.

“El emprendimiento en Colombia es complejo. Nosotros hicimos una producción muy especial para acercar a los estudiantes al medio audiovisual. Contratamos a un equipo idóneo y profesional, pero por causas ajenas a nosotros, aún no hemos podido cumplir con los pagos. Jamás me he escondido, siempre he dado la cara, y después de hablarlo con mi familia, amigos y con abogados, decidí salir a las redes sociales contar mi verdad”, expresó.