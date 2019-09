En entrevista con ‘Lo sé todo’, la recordada Daniela de ‘Padres e hijos’ recordó que sufrió de preeclampsia severa, razón por la que “el médico me recomendó que no [tuviera más hijos] porque peligraba mi vida, precisamente por eso, porque yo estuve muy delicada”.

Fue luego de rememorar esos momentos que Ana Victoria contó al programa de Canal 1 que tiene diástasis abdominal: “Se me abrieron los músculos del abdomen. Estoy haciendo unos ejercicios que se llaman ejercicios hipopresivos para ver si me evito la cirugía. No sé [por qué da], estuve muy barrigona y los músculos son como con una línea y se te abren”.

De acuerdo con Efe Salud, este problema es, efectivamente, frecuente en los embarazos y “ocurre cuando se separan los lados derecho e izquierdo del recto mayor del abdomen. Este músculo, dividido en dos partes simétricas, se encuentra en la cara abdominal anterior y va desde las costillas hasta la parte superior del pubis”.

Beltrán es consciente de lo duro que le dio el período de gestación de su bebé Laura Sofía y “por eso te digo que no sé si embarazarme de nuevo. Yo tuve una amenaza de aborto a los tres meses, a mí me tocó quedarme quieta. Fue muy difícil, entonces digamos que una bien tenida y no arriesgarse”, finalizó diciendo a ‘Lo sé todo’.