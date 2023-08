El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que año tras año afecta a una cantidad importante de mujeres en todo el mundo. Sin embargo, a medida que avanza el conocimiento y la tecnología médica, hemos aprendido a detectar y prevenir esta enfermedad con mayor precisión, y una herramienta fundamental en esta lucha es la citología, también conocida como prueba de Papanicolaou que se la puede realizar en varias instituciones del país, una de ellas es la EPS Famisanar.

Una amenaza silenciosa

El cáncer de cuello uterino se origina en el cuello del útero, la parte inferior y estrecha del útero que conecta con la vagina. Su desarrollo suele ser lento y asintomático en sus etapas iniciales, lo que ha llevado a que se le conozca como una “amenaza silenciosa”. Este hecho, junto con su relación con el virus del papiloma humano (VPH), que se transmite en su mayoría a través de contacto sexual, ha puesto en evidencia la necesidad de tomar medidas preventivas y de detección temprana.

De acuerdo con la EPS Famisanar, algunos de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino son:

Infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Ser fumador.

Mantener una dieta poco saludable.

Tener un sistema inmunológico debilitado.

Iniciar las relaciones sexuales a una edad temprana.

Experimentar múltiples gestaciones.

La importancia de la detección temprana

Detectar el cáncer de cuello uterino en sus primeras etapas es esencial para aumentar las posibilidades de un tratamiento exitoso y una recuperación completa. Las células anormales en el cuello uterino pueden ser detectadas a través de la citología, que implica la toma de una muestra de células del cuello uterino para su posterior análisis en el laboratorio.

El procedimiento de citología, también conocido como prueba de Papanicolaou o PAP, es simple, indoloro y se puede realizar en una visita rutinaria al ginecólogo. Para mujeres mayores de 25 años, se recomienda realizar la prueba de PAP al menos cada tres años, y si los resultados son normales, el intervalo entre pruebas puede extenderse a cada cinco años en algunos casos, según las pautas de salud locales.

“En Colombia contamos con la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, la cual permite proteger a las mujeres de la infección por el VPH; esta vacuna, funciona como otras vacunas que protegen contra una infección viral, es capaz de crear defensas e inmunidad en el organismo contra el virus, el organismo crea una memoria de defensas, la cual se activará y responderá de manera más rápida, potente y efectiva, cada vez que el virus tenga la oportunidad de infectar al organismo”, señala la EPS Famisanar.

¿Por qué a partir de los 25 años?

La elección de la edad de 25 años para comenzar la detección del cáncer de cuello uterino con citología se basa en una combinación de factores. A esta edad, muchas mujeres ya han iniciado su vida sexual, lo que las expone al riesgo de infección por el VPH. Además, el cáncer de cuello uterino es extraño que se desarrolle en mujeres menores de 25 años y, en muchos casos, el sistema inmunológico del cuerpo puede eliminar la infección por VPH sin la necesidad de intervención médica.

Mitos y realidades

Uno de los mitos más comunes es que la vacuna contra el cáncer de cuello uterino puede servir como método de planificación familiar. La realidad es que no, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) no es un método de planificación familiar y por lo tanto la aplicación de la vacuna no protege contra embarazos o para otro tipo de enfermedades de transmisión sexual.

Por otro lado, existe el mito de que la vacuna contra el cáncer de cuello uterino acelera el proceso de desarrollo de la enfermedad. En realidad, es falso, la vacuna contra el VPH no acelera el proceso de desarrollo de la enfermedad del cuello uterino. De hecho, la vacuna contra el VPH sirve para la prevención de la infección producida por VPH y por lo tanto, previene la presencia de cáncer del cuello uterino.

También hay una pregunta muy frecuente y es si las personas se pueden aplicar la vacuna contra el VPH antes de los 9 años. La respuesta es no, sólo se recomienda aplicarla después de cumplida esa edad.

El cáncer de cuello uterino es un enemigo sigiloso que afecta a miles de mujeres en todo el mundo. Sin embargo, la citología ofrece una gran herramienta para la detección temprana y la prevención de esta enfermedad que puede llegar a ser devastadora. Es esencial que las mujeres mayores de 25 años comprendan la importancia de someterse de manera regular a la prueba de Papanicolaou para proteger su salud y bienestar.

Para más información sobre la vacuna contra el cáncer de cuello uterino se puede comunicar al correo electrónico: vacunacion@famisanar.com.co.

*En alianza con: EPS Famisanar.