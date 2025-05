Hablar sobre la hipertensión en Colombia se ha vuelto más necesario en los últimos años, pues la principal causa de muerte en Colombia es una enfermedad cardiovascular: la enfermedad isquémica del

corazón, según el más reciente informe de estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En Pulzo abrimos la conversación sobre la hipertensión en Colombia y la necesidad de prevenirla, detectarla y tratarla adecuadamente con ‘Hipertensión: el enemigo silencioso’, en el marco de los foros ‘La conversa’, una estrategia para acercar la agenda académica a los jóvenes, en compañía del Ministerio del Deporte, Fedelco y Cruz Verde.

Vea el foro completo aquí:

El Ministerio del Deporte hizo parte de este espacio de conversación con la apertura de la ministra del Deporte, Patricia Duque, que ofreció un panorama sobre la gestión que ha hecho para combatir esta enfermedad.

Por causa de que esta es una enfermedad bastante común, muchos mitos se han creado alrededor de esta y por eso nuestro panel de expertos de primera pudo aclarar dudas sobre síntomas, detección, prevención y tratamiento de la misma.

Los médicos invitados fueron:

Además, el experto explicó que es una enfermedad que es fácilmente tratable y se puede controlar con medicamentos de bajo costo. Sin embargo, hizo un ‘mea culpa’ para su gremio:

“Nosotros los médicos no nos pellizcamos y los pacientes tampoco lo hacen porque no les duele. No aplicamos unos protocolos adecuados para el tratamiento a pesar de que existen. La Organización Mundial de la Salud los tiene, además de apoyo para ayudar a los países de tercer mundo, 1 de cada 5 a penas está controlado y no necesariamente. El gobierno de cada país debe concientizar en el primer nivel de atención la individualización, un grupo terapéutico, datos estadísticos y el uso de medicamentos genéricos y sencillos, con estudios”, señaló.