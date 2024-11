En 2014, mientras vivía en Los Ángeles, la actriz Katherine Porto lanzó su primer pódcast sobre bienestar. Diez años después, apostó por crear contenido lleno de amor a través de ‘Microdosis de amor propio’, un proyecto con entrevistas a expertos, pensado especialmente para quienes no pueden costear terapeutas o psicólogos.

“A través de este formato, me enfoqué a dar amor propio, transmitiendo la idea de que el amor se construye de manera gradual, no es de un día para otro, son pequeñas dosis de amor por día”, dijo Porto.

En entrevista con Pulzo, la actriz cartagenera contó sobre su segundo ‘hijo’ que fue creado con mucho amor para los que necesitan.

Luego, de un momento complicado de su vida, la actriz cartagenera pasó por un estado de depresión fuerte, lloraba con frecuencia y las malas amistades y decisiones hicieron flaquear su tranquilidad.

Porto exploró el cristianismo y otras religiones, buscando algo que resonara con su actitud a la vida. Aunque no se considera parte de una religión específica; para ella, el amor es su religión.

Después, contó a Pulzo: “Aprendí que amar al prójimo comienza con el amor propio, y que sin ese amor hacia mí misma, no podía ofrecerlo realmente a los demás. Ese proceso me llevó a leer, meditar y soñar con un universo mejor“.

La cartagenera comentó que para hablar de este tema, tuvo que estudiar y poner en practica su conocimiento:

“Probé de todo, me sumergí en estudios de autoconocimiento: me certifiqué como ‘coach’ angelical, aprendí sobre ‘chakras’ y obtuve mi certificación como ‘coach’ holística en Nueva York. También me formé en meditación en Los Ángeles y en técnicas de respiración consciente en España”, puntualizó la cartagenera.