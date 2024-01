La actriz Katherine Porto fue invitada al programa este domingo 28 de enero con Suso ‘el paspi’, en el que contó infidencias de su vida como actriz, madre y ahora como sommelier de té.

(Vea también: Novia de ‘Suso’ en la vida real tiene nombre de reina; sus razones para no mostrarla mucho)

La cartagenera, famosa por interpretar a ‘Susanita’ en ‘Hasta que la plata nos separe’, le confeso al presentador que tenía una foto de él en su nevera, y ahí inició el coqueteó entre el presentador y la actriz.

“Yo te dije que en el primer momento que te vi me enamoré, pero no me paraste bolas, ni cinco, yo me enamoré desde el primer ‘Suso’ que tuvimos, y me ignoró”, le confesó Porto en tono jocoso a ‘el paspi’.