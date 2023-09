‘Suso, el paspi’ protagonizó un momento especial en el programa en el que es anfitrión al llevar a cabo una entrevista con el creador de su personaje, el antioqueño Dany Hoyos, en la celebración de sus 14 años.

El humorista se abrió en esa entrevista sobre su vida real, como en detalles relacionados a su novia (de la que poco habla), en una oportunidad para verlos a ambos en la misma emisión, este domingo 10 de septiembre.

Video de ‘Suso el paspi’ en conversación con Dany Hoyos en ‘The Suso’s Show’

Esta fue la imagen promocional desde la cuenta de YouTube del personaje donde es posible ver algunos apartes de la entrevista que por primera vez se tuvo en la televisión colombiana de un comediante con su personaje.

Esa fue la oportunidad para que Hoyos le expresara la gratitud a ‘Suso’ en ‘The Suso’s Show’ por la oportunidad de permitirle dejar una notable huella entre sus seguidores a nivel nacional.

“Muchas gracias, ‘Suso’, te quiero mucho, me has ayudado mucho en muchos momentos, has sido la posibilidad de llevar a la gente alegría contigo como herramienta y me permite hacer la misión de mi vida, que es hacer a la gente feliz”, indicó el antioqueño.

De igual manera, fue contundente sobre la razón para que la apariencia física de su personaje sea, en palabras del ‘Paspi’, tan feo, característica que identifica al popular comediante.

“Es la representación de los estereotipos de belleza al contrario […] Mi intención es demostrar que a pesar de lo feo que lo vean a uno por fuera la gente lo puede querer a uno por lo que lleva por dentro”, explicó.

¿Qué explicó Dany Hoyos sobre por qué casi no ve ‘The Suso’s Show’?

Un detalle llamativo es que el creador de ‘Suso’ soltó una particular confesión al reconocer las razones para no sumarse con mucha frecuencia a la audiencia de su programa dominical en Caracol Televisión, a pesar del éxito que tiene.

“Lo sufro mucho, no lo veo tanto como quisiera”, confesó Hoyos, que justificó eso en que es muy perfeccionista y, por eso, se cuestiona con dureza sobre sus chistes y demás en pantalla.

Allí, el personaje bromeó sobre ese mismo tema al afirmar que tampoco puede verse mucho debido a que tiene la responsabilidad de llevarlo a cabo en la pantalla chica.