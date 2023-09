En el último tiempo, las publicaciones y día a día de Jessica Cediel había estado muy ligado con Estados Unidos y los proyectos en presentación y actuación que tiene en ese país. Por eso sorprendió a sus seguidores anunciando que estaba de nuevo en Colombia, en una serie de historias curiosas que subió acompañada por Daniel Hoyos, muy conocido por su personaje de ‘Suso el Paspi’.

Aunque muchos podrán creer que no hay tanto en común entre la bogotana y el paisa, hicieron equipo en ediciones anteriores de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, programa de Caracol Televisión que reúne a presentadoras y modelos con humoristas del canal. Justamente, en la conversación que tuvieron se refirieron a un viaje que hicieron a México.

Jessica Cediel y ‘Suso’, muy felices y negando que estuvieran borrachos

En la publicación aparece Daniel y lo está abrazando Jessica, con grandes sonrisas y posando para la cámara, pero cuando él preguntó si era una foto o video empezó la graciosa conversación. Él decía que no estaban borrachos, pero ella decía que solo su acompañante estaba pasado de copas:

– Hoyos: “¿Es foto o es video?”.

– Cediel: “Es video, no ve que estamos viéndonos mientras hablamos”.

– Hoyos: “¿Tiene cara de qué?”.

– Cediel: “¿Oiga, ya se emborrachó? [risas]”.

– Hoyos: “No, pero yo no estoy borracho, van a creer que estamos borrachos”.

– Cediel: “Maric…, ‘Dani’ está borracho”.

– Hoyos: “No, no. No sea chismosa. Nos hemos tomado una sola copa de vino…”.

– Cediel: “Que lo emborrachó”.

– Hoyos: “Yo me la tomé y ella es la que está borracha”.

– Cediel: “Él se emborrachó y yo me prendí. Si no, vean estas caras”.

– Hoyos: “Van a hacer un chisme”.

Después, en actitud de broma, los dos empezaron a hablar y actuar como si estuvieran muy borrachos y en la siguiente historia contaron lo que pasó en uno de los viajes de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’. Y Jessica echó al agua a su compañero:

“En el 2017 nos fuimos a México, al Museo del tequila, y allá se emborrachó con tequila y mezcal. Hoy se emborrachó con vino”.

Pero Hoyos quería aclarar que no estaban hablando así por efectos del alcohol e insistió con su versión y ella lo contradijo:

– Hoyos: “No, no, no. Hoy no nos emborrachamos, tenemos esta cara de borrachos porque hemos grabado todo el día y hemos dormido muy poco”.

– Cediel: “¡La cara! ¿Y por qué está hablando en letra pegada?”.

Volvieron las bromas y Daniel Hoyos entró en actitud de ‘Suso el Paspi’ para hablar de que podrían inventarles un romance en los medios de farándula de Colombia y hasta imitó a Diva Jessurum:

“Va a salir Diva Jessurum diciendo: – ‘Dani’ Hoyos y Jessica Cediel, ebrios en Bogotá -”.

Y como tantas otras veces, Jessica Cediel respondió, sin miedo a nada y sabiendo que de ella han dicho muchas cosas en medios y redes sociales:

“Que salga en todo lado, la chim…, ya que nos armen pareja, oficialicemos esta vaina”.

También fue llamativo que el humorista hablara de estar grabando, porque hasta ahora no habían anunciado algún nuevo programa juntos, podría ser un capítulo del programa ‘The Suso’s Show’ o podría ser parte de una nueva temporada de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’. Ya llegará la noticia de esta reunión.