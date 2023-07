Por temporadas vemos a Jessica Cediel viviendo, trabajando y disfrutando en Colombia, pero también hay otros largos lapsos del año en los que la bella bogotana está en Estados Unidos por proyectos laborales u ocasiones especiales. Y en este año 2023, el 4 de julio, ‘Día de la Independencia’ de ese país, lo pasó y celebró en ese territorio.

Y lejos de ser ajena a la celebración tradicional del pueblo estadounidense, ‘Jess’ se unió a los festejos y le puso toda la actitud. Con vestido de baño luciendo las barras y las estrellas de la bandera, una barbacoa tradicional de allá y con mensajes para agradecer lo que allá ha podido lograr en su profesión.

En una serie de historias de Instagram, subidas a lo largo de la fecha especial, Cediel compartió momentos que vivió antes de reunirse con las personas que la esperaban. Y aparte de mostrar que se puso un traje de baño que tenía estampada la bandera de Estados Unidos, también habló en inglés un poco:

Y contó la historia del particular atuendo, que ya no le queda como antes y lo confesó a sus seguidores, pero igual así llegó al festejo patrio:

“Resulta que este vestido de baño lo tengo desde 2015, porque cuando estaba viviendo en Los Ángeles, con este, hicimos una portada para la revista ‘TV y Novelas’, en las playas de santa Mónica. Desde esa época no me lo ponía, me lo puse hoy y me quedó chiquito, me está apretando la nalga y me está apretando acá (los hombros)… Dije: – No importa, solo es un ratico y ya -. Porque lo quiero guardar, obviamente significa algo muy importante para mí (risas)”.