Después que se dio la polémica de Jessica Cediel en redes sociales por cortarse las pestañas y pasada su ‘visita relámpago’ por su papá, poco había aparecido en publicaciones y solo se sabía que estaba en Estados Unidos. Pero el pasado miércoles 24 de mayo de 2023, con una serie de historias de Instagram, reapareció y dio de qué hablar.

En su seguidilla de videos contó que estaba desaparecida por diferentes proyectos, también aceptó que había cambiado mucho y no pasó inadvertida su forma de hablar. Ya que combinaba acentos de todo tipo y en algunas partes empezó a hablar en español e inglés al mismo tiempo, haciendo uso del conocido ‘spanglish’.

(Vea también: “He bajado seis kilos”: Carolina Cruz habló de dieta (saludable) que la tiene como reina)

En el inicio de las historias, se le escuchó un acento similar al costeño o de algún país centroamericano. Esto mientras explicaba por qué estaba tan perdida de sus seguidores:

Según anticipó son “muchas sorpresas que vienen, dentro de poco. Aquí, en Estados Unidos, y también en Colombia. Vienen viajes, proyectos y de todo”, además afirmó que está muy bien, pero lo hizo con acento mexicano y terminando con expresiones muy de habitante de Bogotá:

(Vea también: Gabriela Tafur boleteó al expresidente Juan Manuel Santos por una curiosa prenda de vestir)

Posteriormente, ‘Jessi’ destacó el brillo de su cabello, su piel sana, sus músculos firmes, pero explicó por qué la verán cambiada en los próximos días: “Les tengo que confesar que me he adelgazado mucho. Estoy ‘superdelgadita’. Los que me conocen, que saben que soy proporcionada, pero delgadita, estoy más delgadita. Algo que estoy mejorando con ejercicio, pero me siento ‘supersaludable’…”.

Pero si la experiencia había sido rara hasta ese momento, los seguidores de Jessica Cediel sintieron más extrañeza cuando empezó a combinar inglés con español, además de escuchar que lo hacía para satisfacer a los seguidores que no hablan su lengua original:

Lee También

“‘I’m so happy to be here with you, guys. I love you so much. I know that’ (Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes, chicos. Los amo mucho. Sé que) aquí no solo tengo gente que habla español, también tengo gente que habla inglés.‘So you’re more than welcome, my lovely guys. I’m so happy to share this little space, you know’? (Así que son más que bienvenidos, mis muchachos encantadores. Estoy tan feliz de compartir este pequeño espacio, ¿saben?) con ustedes”.