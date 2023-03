Así como Jessica Cediel suele contestar las preguntas de sus seguidores, y las críticas de sus detractores, también dedica tiempo para contarle a sus seguidores lo que le va pasando en su vida cotidiana. Y el pasado martes 7 de marzo de 2023, cuando estaba pidiendo consejos para evitar que le quede marca por una quemadura en un accidente que tuvo en su pecho, terminó mostrando unos ‘lunares en lugares escondidos’.

Aunque a la presentadora bogotana le llueven críticas y ataques, cuando muestra sus atributos, ella no le ve problema en hacerlo cada tanto. Incluso, responde por sus mismas redes a quienes cuestionan cuando muestra de más, desfila la ropa que va a usar en los programas o hace ejercicio.

(Vea también: “Se me empezó a caer el pelo”: Alejandra Giraldo contó síntomas que la llevaron al quirófano)

Según la última historia de Cediel, estaba fritando pescado y le salpicó una gota grande de aceite a su pecho, dejando una marca que la preocupó mucho. Por eso, quiso que sus seguidores le dieran consejos sobre cómo evitar que le quedara cicatriz o manchas para el futuro:

“Me iba a echar [protector] acá, vean esto que está acá [señala la merca de su quemada] es una quemada. Estaba fritando pescado, tenía una ‘blusita’ chiquita y me cayó una gota de aceite, me pegó un quemón impresionante y se me hizo una llaguita. Se me quitó, se me puso así y ahora parece que fuera una peca, pero no es una peca…”.