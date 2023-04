Cada tanto Jessica Cediel comparte en redes sociales consejos, recomendaciones y demás ‘truquitos’ que pone en práctica para cuidar su imagen. Pero ahora llamó la atención que la presentadora y modelo mostrara que su hermana le estaba cortando sus pestañas, afirmando que así iban a crecer mejor.

Es extraño y algunas personas son muy impresionables con todo lo que se relaciona con la vista; sea aplicarse gotas, ponerse lentes de contacto y, en este caso, tener un elemento peligroso cerca de los globos oculares. Por eso, en la emisión de ‘Día a día’ del 24 de abril, se refirieron al respecto y buscaron a un experto.

Pero parece que uno de los presentadores no había visto el video de Cediel y su corte de pestañas, tanto así que se escuchó una grosería al aire. Parece que fue incontrolable esa reacción al ver las tijeras cerca del ojo.

En una de las secciones del programa matutino, Catalina Gómez presentó el video de lo que había subido Jessica a sus redes, advirtiendo a sus compañeros de lo que iban a ver: “No sé si se dieron cuenta de un video que publicó nuestra querida Jessica Cediel en sus redes sociales este fin de semana, hablando de cómo ella se corta las pestañas. Miren el video”.

En ese momento pusieron en pantalla completa en el video y los presentadores quedaron en segundo plano, pero fue tal la impresión que uno de los hombres presentes soltó la pequeña grosería al verlo. No se sabe si fue el presentador Iván Lalinde, el humorista Jhovanoty o el chef Juan Diego Vanegas; era un hombre y su voz lo delató.

Más allá de la impresión y la reacción de los integrantes de ‘Día a día’, quisieron ir más allá y aclarar si este tipo de procedimientos son buenos o no. Por eso entrevistaron al dermatólogo Mario Naranjo y la propia Catalina le preguntó: “Vimos el video de Jessica y nos llamó la atención ¿Crecen las pestañas si se cortan o ayudan a que crezcan más?”.

El médico dio una respuesta sobre el tema, dando su opinión y concepto profesional:

“El crecimiento de las pestañas no va ligado a si las cortamos o no. Desde el punto de vista dermatológico, no lo recomendamos, además de los peligros que pueden darse por un accidente”.