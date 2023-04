Cuando se habla de ‘Sábados felices’ y dicen Jorge Muñoz, pocos atinarán a decir de quién se trata, a diferencia de otros personajes que son conocidos por su nombre real. Pero al mencionar a ‘Tato’, de inmediato llega a la mente de los televidentes el pequeño mico de peluche que hace comentarios graciosos y siempre está acompañado por un hombre que intenta controlarlo.

Justamente ese hombre, el ventrílocuo que maneja al animal, es el protagonista de la historia y puso a pensar a muchos con su testimonio. Ya que, a pesar de estar cerca de los 50 años, apenas hace diez le notificaron que solo tenía un riñón y que así había nacido.

Aunque no es anormal y hay casos conocidos, lo extraño es que se enterara a una edad tan avanzada y que nunca hubiera tenido ninguna complicación o indicio de su condición. Así lo contó en ‘Día a día’, dejando saber toda su historia y su experiencia de vida, sin olvidar que recientemente tuvo un accidente delicado y que preocupó a muchos.

‘Tato’, de ‘Sábados felices’, siempre vivió sin un riñón y no sabía

Cuando presentaron al invitado, sin mostrarlo y sin su acompañante de peluche, Catalina Gómez dijo que era “una historia de vida que muy pocos conocen y es muy importante saberla”. Después de saludar a ‘Tato’ la misma presentadora añadió: “Hace algunos años, de la nada, te diste cuenta de que tenías solo un riñón y que así habías llegado al mundo”, y se debe destacar que ella no tiene problema para hablar de salud ni de su peso.

Y desde el principio, las palabras del humorista fueron sorprendentes y cualquiera quedaría sin palabras ante esta situación:

“Tengo un solo riñón de nacimiento, no sabía y me enteré por un síncope que me dio. Me desmayo, me llevaron a una clínica y me empezaron a hacer varios exámenes, entre esas, ecografías de arterias, de vías urinarias, etc. Cuando estábamos en la ecografía de vías urinarias, la persona me decía que me diera la vuelta y que me diera la vuelta. Después me dijo –Señor: A usted le falta un riñón– [Risas]”.

Según esto, solo a los 38 años supo que tenía un riñón, hace diez años, y empezó a pensar que su vida estaba en riesgo y que podía morir en cualquier momento. Pero los especialistas le indicaron que no había problema si nunca había tenido dificultades y tampoco lo habían notado en sus casi 40 años. “Siga su vida y lo importante es cuidarse mucho. Igual, el tamaño de ese riñón es más grande y hace el trabajo de los dos”, le informaron para tranquilizarlo.

Sin embargo, ‘Tato’ aceptó que su vida sí cambió y empezó a tomar otros hábitos alimenticios, porque también hubo recomendaciones:

“La alimentación tiene que cambiar, aunque en mi cuerpo se nota que no me cuido y no hago mucho ejercicio. Pero tomé consciencia de que hay que cuidarlo, es uno solo y no hay reemplazo”.

Para dar más información, en el set de ‘Día a día’ estaba invitada Kateir Contreras, médica internista nefróloga, que dio mayores detalles a quienes viven esta situación. Ella dijo que no es tan extraño el caso del humorista: “Entre uno de cada 2.000 a uno de cada 4.000 personas pueden nacer sin un riñón, o sea que de un 0,2 a 0,5 % de personas que pueden nacer sin un riñón. El promedio de tiempo en el que se diagnostica que solo se tiene un riñón es sobre los 37 años, según estudios, porque uno puede pasar toda la vida con un solo riñón, sin ningún problema y sin darse cuenta”.

Obviamente, el humor no podía faltar, ‘Tato’ dijo en tono de broma que no podía barrer ni trapear por esta situación tan particular. Y para completar la sesión de chistes, ingresó al set Jhovanoty, que hace parte del matutino. “No siente como que le falta algo, que no es un riñón”, dijo y muchos pensaron que era un chiste pesado, pero en ese momento sacó al muñeco que siempre acompaña al humorista y el ambiente se tornó más distensionado y tranquilo.

Pero no sin la última historia que contó el propio ‘Tato’ sobre un susto reciente, ya que tuvieron que llevarlo al médico para descartar que tuviera problemas en su único riñón: “En días pasados estaba en grabación y me sacaron a la clínica porque tenía un dolor muy fuerte, pensé que era el riñón, pero era una neuralgia y el riñón estaba bien”.