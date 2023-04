Así lo contó la diseñadora de modas, hija del técnico Rafael Dudamel, en el matutino de Caracol ‘Día a día’, donde también habló de su preparación para el Miss Universo, la relación con su papá, su pareja y el negocio que lanzó cuando salió del certamen de belleza.

(Vea también: Apuesto joven enamoró a Amanda Dudamel, virreina universal; se conocen desde niños)

Cuando mencionó de su emprendimiento, Catalina Gómez, presentadora del programa, le preguntó si acaso no le gustaría trabajar en televisión, como sucede con muchas exreinas; ella respondió:

“Claro que sí. Ahorita, precisamente, se trata de eso, de llevar el tema de mi marca con el mundo del entretenimiento. Me fascina la televisión y este año se vienen algunas sorpresas”.

La hipótesis salió porque Carlos Calero, otro de los conductores de ‘Día a día’, indicó que estaban diciendo que ella llegaría al canal, donde también trabaja su papá.

(Vea también: Quién es la esposa, colombiana, de Rafael Dudamel y cómo se lleva con Amanda Dudamel)

“¿Es cierto lo que están diciendo por ahí, que vienes a presentar algo en Caracol?”, preguntó el popular ‘Calerito’.

“Ah no, que me cuenten a mí también. Yo creo que si se viene una sorpresa de esas se las anunciaremos más adelante, pero bueno, Dios mediante, me encantaría estar por acá por Colombia”, contestó ella.