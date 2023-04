Desde hace más de 10 años, Catalina Gómez ha sido una de las presentadoras de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión. Con el paso de los años, la antioqueña ha cultivado un gran número de seguidores quienes han seguido y admirado su carrera.

Antes de llegar al matutino donde comparte set con Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y ‘Jhovanoty’ (que se sumó hace pocos días al programa), Catalina estuvo al frente de diferentes formatos en los medios de comunicación, entre ellos, CM&, y en programas radiales.

¿Cuánto pesa Catalina Gómez?

Constantemente, la presentadora paisa recibe elogios por su belleza, carisma y sencillez. Sin embargo, también ha sido víctima de malos comentarios por parte de algunos usuarios quienes critican su cuerpo. A muchos, su peso les ha generado preocupación pues aseguran que está muy delgada.

Por medio de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’, la esposa de Juan Felipe Sampedro reveló cuál es su peso, para despejar las dudas de sus seguidores. “Me han hecho mucho esa pregunta, y bueno, aquí está la respuesta. ¿Que cuánto peso?. 56.3. Pero les quiero decir que más que preocuparse por lo que diga la pesa, nos deberíamos preocupar por lo que comemos. Nuestra comida es la gasolina, es lo que le estamos dando a nuestro cuerpo para estar física, emocional, mentalmente. Cuando somos conscientes que la comida va más allá de subir o bajar de peso, cambia todo” aseguró la presentadora, que hace pocos días habló sobre la cicatriz que tiene en su rostro.

¿Cómo cuida su cuerpo Catalina Gómez?

En sus redes sociales, la presentadora ha mostrado que es muy disciplinada no solo con tener una buena alimentación, sino también con el ejercicio. Hace unas horas, publicó unas historias contando cómo es su rutina de entrenamiento. “Cinco días a la semana, una hora aproximadamente, lo hago en la casa. Esto me gusta porque lo hago a la hora que puedo, a mi ritmo, mientras entreno veo televisión, cosas o videos que me gustan, oigo podcast y pues aquí tengo mis cositas. Tengo pesas para los brazos, para las piernas, colchonetas, bandas, y básicamente con eso entreno todos los días. Trato de hacer ejercicios funcionales, un poco de cardio, y también trabajar musculación”, dijo la presentadora.

¿Cuántos años tiene Catalina Gómez?

La presentadora de Día a Día nació el 18 de noviembre de 1980 en Medellín, Antioquia. Actualmente tiene 42 años.