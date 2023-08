Mientras está en Estados Unidos haciendo grabaciones para un proyecto de actuación internacional, Jessica Cediel preocupó a sus seguidores y admiradores al mostrar un problema de piel que hace unos días. Pero también se mostró sin maquillaje, haciendo un llamado de atención a los que se quieren mostrar en medios y redes como si fueran perfectos.

En ocasiones pasadas hemos visto que ‘Jessi’ afrontado las críticas de muchas personas con palabras fuertes y mensajes directos. Pero esta vez no hubo necesidad de que alguien la cuestionara por sus bailes, su ropa, su comida o las operaciones que se ha practicado. Simplemente presentadora de varios programas de concurso de Caracol Televisión decidió abrirse en su cuenta de Instagram.

Después de terminar una grabación el lunes 7 de agosto de 2023, Cediel iba en su carro y se tomó un tiempo para subir unas historias de Instagram y empezó la revelación de su situación actual:

No sé qué me pasó, mi maquilladora me dijo que, de pronto, fue algo que me comí porque estoy así desde el sábado.