El programa de entretenimiento ‘Masterchef celebrity‘ es una suma de talentos que se reúnen todas las noches para afrontar los diferentes retos gastronómicos.

Sin embargo, los participantes no pudieron ocultar su tristeza por la salida del actor Jairo Ordóñez, quien durante los últimos capítulos en ‘la cocina más famosa de Colombia’, mostró una gran incomodidad en su cara, por lo que muchos aseguran que la dolorosa enfermedad que padece ocasionó su salida.

En una reciente entrevista Ordóñez en el programa matutino ‘Buen día, Colombia’, habló sobre su estado de salud: “Aunque pude pedir atención médica, me pareció un poco injusto con mis compañeros, salvarme de un reto de eliminación por la incapacidad”. Tras sus declaraciones, los presentadores del matutino decidieron preguntarle a Jairo Ordóñez cuál fue el problema que le afectó la salud de su boca y rostro en los últimos capítulos de la competencia.

Jairo Ordóñez aprovechó para confesar que sufre de una enfermedad que se llama bruxismo y que, según la Enciclopedia Médica de Estados Unidos, es causada por estrés, ansiedad y tensión.

“Por el estrés, bruxé de noche y se me descuadró la quijada. Me pasa, a veces, cuando hago teatro. Se me seca mucho la boca, se me descuadra y yo me la acomodo”, aseguró Ordóñez.