‘Masterchef celebrity’ sigue adelante y en esta edición 2023, solo quedan 16 participantes en la cocina y una de las despedidas más dolorosas fue la de Jairo Ordóñez. Pero aparte de la tristeza, también hubo dolor por el tema médico que pasó el actor en los últimos días de su estadía en el programa.

A pesar de que pudo pedir atención médica y así quedarse unos días más, ya que el tema era para incapacidad justificada, él prefirió ir a la cocina y probar su compromiso y profesionalismo. Además, explicó que hubiera sido injusto con sus compañeros que él se hubiera salvado de una prueba de eliminación, por eso asumió el reto con valentía.

Las palabras de Ordóñez se escucharon en una entrevista que dio para el programa ‘Buen día, Colombia’, en la mañana del lunes 24 de julio, un par de días después de que se emitiera el capítulo de su eliminación.

Jairo Ordóñez contó el problema que lo afectó antes de salir de ‘Masterchef celebrity’

Con la buena actitud de siempre, que lo llevó a ganarse el cariño de los otros participantes y de los televidentes, Jairo hizo una broma sobre su salida del programa del Canal RCN: “Les hubiera podido ganar [risas], pero me dio nostalgia y tristeza. Se dio lo mejor y el mensaje para mis hijos, para Colombia y los que están viendo por fuera del país, es que uno se gana las cosas bien o no se las gana. Hasta el final, como es, como tiene que ser”.

Y ante esas palabras, los presentadores del espacio matutino interrogaron por el problema que se vio en cámaras, que le impedía abrir la boca y que le causó problemas hasta para probar el plato que preparó. Y el actor, con sinceridad, dijo: “Yo me hubiera podido incapacitar, pero no lo quise hacer. Si yo no hubiera cocinado, hubiera salido uno de ellos que merecía estar ahí”.

Pero como no se sabía realmente su problema, si era de boca, de muela, de mandíbula o de oído, Jairo Ordóñez confesó que sufre de bruxismo y pudo tener un problema mientras descansaba:

“Por el estrés, bruxé de noche y se me descuadró la quijada. Me pasa, a veces, cuando hago teatro. Se me seca mucho la boca, se me descuadra y yo me la acomodo…”.

Captura de pantalla 'Buen día, Colombia'

Cuando hizo el gesto de acomodar su quijada, los presentadores de ‘Buen día, Colombia’, hicieron cara de impresión, entendiendo el dolor que puede causar este tipo de soluciones. Sin embargo, a diferencia de lo que pasaba en otras oportunidades, Ordóñez no pudo acomodar la parte baja de su rostro y eso se vio en el programa de su eliminación de ‘Masterchef celebrity’: “No me dio para ningún lado. Se me inflamó y tenía una pepa”.