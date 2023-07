Álvaro Bayona fue el séptimo eliminado de la edición 2023 de ‘Masterchef celebrity’ y su salida no pasó inadvertida. Aunque su rendimiento en la prueba definitiva no fue el mejor y por eso los jueces decidieron su salida, en ese mismo episodio se vio uno de los dramas más grandes de la actriz Martha Isabel Bolaños por no encontrar un chontaduro para el plato que tenía pensado.

Pues en la primera entrevista que dio el actor, después de salir del ‘reality’ de cocina, se refirió a su salida del programa. Pero tampoco dejó pasar la oportunidad para referirse, con risas y comentarios picantes, a varios temas relacionados con Bolaños.

Esto pasó en el programa ‘Buen día, Colombia’, en la emisión del martes 18 de julio, mientras los presentadores del espacio matutino del Canal RCN buscaban sacar más información de la convivencia entre los famosos.

Álvaro Bayona habló de su salida de ‘Masterchef celebrity’

Aunque el actor siempre se mostró tranquilo y con buen humor en las pruebas de cocina, ya estaba desgastado y lo aceptó en la mencionada entrevista:

“Es bonito, pero es muy agotador, es como hacer 3 novelas simultáneamente. Es un ritmo muy fuerte y estaba haciendo una cosa que no es de mi experticia, no es lo que yo sé hacer. Es lo que hacemos todos los seres humanos cuando cocinamos, pero se necesita un nivel de conocimiento muy alto para poder competir”.

Incluso, cuando lo interrogaron sobre si había pensado que era mejor salir de la competencia, él lo aceptó. Y se justificó al explicar el desgaste en las jornadas de grabación, sumando los entrenamientos en las demás horas del día, adicionando la presión de las pruebas y la convivencia con los demás participantes.

Comentarios de Álvaro Bayona sobre actitudes de Martha Isabel Bolaños en ‘Masterchef’

Cuando estaban hablando de la presión para cocinar, una de las presentadoras de ‘Buen día, Colombia’ recordó el llanto y la frustración de Martha Isabel al no encontrar el famoso chontaduro para cocinar. Y por eso interrogó a Bayona: “¿Has llorado por un chontaduro?”.

Con risa, llegó una respuesta curiosa del actor, pero después afirmó que muchos se dejan llevar y no se controlan en esos momentos:

“No, por el duro sí [risas]… A uno no le sorprende mucho nada, pero yo les decía a las actrices que nosotros trabajamos con las emociones. Sabemos construir, controlar y poner las emociones al servicio de nosotros. No podemos dejarnos manejar por las emociones”.

Aunque sabe que es difícil reprimir este tipo de reacciones, sabe que en los ‘realities’ las pruebas siempre incluyen un manejo emocional muy fuerte. Por eso no se inmiscuyó en esos temas y buscó sacar provecho para su vida: “Decidí tomar distancia para poder observar. Hice un ejercicio para mí”.

Sin dar nombres, pero siguiendo con el tema, Álvaro Bayona contó: “Me pareció excesivo que hubo compañeras que se desmayaron. Yo les decía: ‘Oye, eso no puede pasar’. Y vi a una que se desmayó varias veces [risas]”.

El tema de Martha Isabel Bolaños volvió a la conversación cuando la misma presentadora del anterior comentario, le dijo a Álvaro: “¿Qué le recomiendas a Martha Isabel para los nervios?”. Y él volvió a meterle calor a tema recordando el episodio de su salida del programa: “Un chontaduro, agua de chontaduro [risas]”.

Sobre el final de la entrevista, en una dinámica en la que ponen a los eliminados de ‘Masterchef celebrity’ a elegir entre uno u otro compañero del programa, pusieron a Álvaro Bayona a elegir entre Diego Sáenz y Martha Isabel Bolaños para cantar karaoke toda la noche. De nuevo llegó un comentario sobre la actriz, que tuvo un papel muy recordado como ‘la Pupuchurra’ en ‘Betty, la fea’:

“Con Diego, porque Martha, en algún momento, se emberraca”.

Evidentemente, los participantes del programa de cocina veían las actitudes de la actriz, pero al ver los episodios al aire notan muchas más cosas y por eso tantos vainazos para la vallecaucana.