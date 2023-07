‘Masterchef celebrity’ muestra una cara diferente, pocas veces conocida, de quienes están participando y de sus vidas personales. Y debido a un reto que hubo en esta edición 2023, las actrices Juliana Galvis y Daniela Tapia se desahogaron y contaron que perdieron hijos mientras estaban embarazadas.

El capítulo de esta prueba empezó de una forma especial, ya que los famosos llegaron a la cocina en pijama: algunas tradicionales, otras curiosas y otras improvisadas. Pero no fue lo único de la intimidad que mostraron, tuvieron que hablar de los vacíos de su vida y de los duelos que han pasado a lo largo de su vida.

La idea era que la preparación o el plato fueran inspirados en esos sentimientos, para que la comida llenara y sanara esas heridas. Pero antes de empezar tuvieron que hablar de esos sentimientos y personas, por eso hubo lágrimas en los minutos previos a la cocinada.

Claudia Bahamón empezó hablando y contando historias de su vida con la muerte y las ausencias, obviamente conmovió a todos los participantes que la conductora se mostrara así. Pero, de inmediato, llegó el turno para Juliana Galvis, que expresó ante la cámara del programa: “Me asusta para dónde va este reto”.

Y ante todos sus compañeros, jurados y la misma presentadora, Juliana Galvis se quebró al recordar a León, el hijo que perdió, mientras estaba embarazada, pues soñaba con ser madre de un niño:

“Hablar de muerte, para mí, es muy doloroso, sin duda se me hace un hueco en la panza al pensar qué le cocinaría a León. León fue un bebé que perdí y que está presente en mí todos los días. Pensar en él es muy doloroso, me hubiera gustado ver sus ojitos y poderle cocinar, algún día”.

En la entrevista que dio después de la prueba, la misma actriz aceptó lo que ha hecho después de ese episodio tan duro y triste: “La muerte de un hijo nunca se supera… He hecho de todo, psicólogo, oraciones, hasta que decidí dejarlo vivir en mi corazón y hacerlo parte de mi vida”. Ante ese fuerte relato y la actitud que tuvo Galvis para destaparse, Claudia Bahamón dijo: “Gracias por abrir tu corazón”.

Y en uno de los últimos turnos para hablar, después de escuchar muchos relatos dolorosos y tristes, estaba la actriz cubana Daniela Tapia. Que ante las cámaras del programa confesó: “Fui la penúltima en hablar, cuando me toca a mí, había escuchado a 16 personas contar historias de vida que te van sacando lágrimas… Me desbordé, porque llevaba rato aguantando y aguantando historias dolorosas”.

Y rodeada por los demás competidores de ‘Masterchef celebrity’, ella misma se desahogó sobre muchas tristezas que la han afectado en su vida, llevando a que Claudia Bahamòn quedara sin palabras y abriera sus ojos con gran sorpresa:

“Si la inspiración para cocinar es de memorias y dolores, puedo hacer una mesa de bufé. He perdido 2 bebés, un amor que amaba, he tenido padre ausente, he perdido a la abuela que amaba con la vida. Escuchándolos a todos, cada cosa que han tenido, lo he vivido. No sé ni qué voy a cocinar”.