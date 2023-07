El fogón estaba caliente con los participantes que estaban en riesgo de salir. Zulma, Juliana, Jairo, Biassini, ‘el Negrito’ y Karoll se midieron en la cocina de ‘Masterchef‘ y el resultado dejó a uno de los más queridos fuera del programa.

El reto no tuvo presión adicional para los cocineros, toda vez que tuvieron total libertad para sus preparaciones. Eso sí, tenían que meterle sí o sí sal a su plato.

El grado de complejidad lo puso el hecho de que los participantes tuvieron que elegir a ciegas el tipo de sal que usarían en su plato, pero al final lo pudieron resolver.

Los platos, se puede decir, estuvieron a la altura, pero siempre hay unos que sobresalen y otros que se quedan un par de escalones abajo. En este último grupo se quedó ‘Jairito’, que le dijo adiós al formato del Canal RCN.

Jairito venía atravesando duros momentos en el ‘reality’. Desde hace un par de días no había podido hablar libremente por una afección en la mandíbula. Su salud no lo había dejado cocinar libremente y eso se notó en las preparaciones recientes.

Este viernes, muy callado, se presentó ante los chefs con un arroz con camarones, pero no le fue tan bien. Jorge Rausch dijo que estaba bajo de sabor, y tiene sentido, ya que Jairo apenas podía abrir la boca para probar.

Nicolás de Zubiría, por su parte, le pidió un acompañamiento, mientras que Christopher Carpentier también reclamó más sabor.

Al momento de tomar la determinación, se salvaron primero Zulma, Biassini y ‘el Negrito’. Al final quedaron Juliana Karoll y Jairo, los que cometieron más errores.

Finalmente, ‘Jairito’ fue el eliminado, y las lágrimas comenzaron a brotar en todos los participantes. Nadie tuvo palabras en su contra; eso no era posible con él.

Hasta el juez chileno sintió la partida del actor: “Me duele el alma que te vayas, de verdad. Empieza a pasar que te rompe el corazón cuando alguien se va y que uno quiere tanto”.

Pese a que es uno de los jurados más duros, Jorge Rausch también se conmovió. Reconoció la gran persona que es Jairo y al despedirlo se le quebró la voz.

“También me duele mucho. Me duele que te hayas tenido que ir hoy y no hayas podido competir al 100 % de tus capacidades“, lamentó el chef colombiano con los ojos aguados.

Jairo no pudo con el llanto. Derramó muchas lágrimas y dejó claro que siempre fue leal en el juego.