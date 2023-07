Los participantes del programa tuvieron que usar una caja misteriosa para crear una preparación inspirada en un merengón, uno de los postres tradicionales de Colombia. Pero la novedad estuvo en que, como ha pasado en años anteriores, Claudia Bahamón fue una de las cocineras.

Sin embargo, a la huilense que por estos días no la pasa tan bien por un procedimiento que no salió como lo esperaba le tuvieron que ayudar muchísimo, pues sus habilidades culinarias para este tipo de preparaciones no son las mejores.

Durante todo el reto, la presentadora tuvo varias ayudas. Christoper Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch pasaron por su puesto para darle varias asesorías y también molestarla un poco. Mario Ruiz, que es el mejor haciendo postres en el programa, también le dio algunos tips.

Luego de 60 minutos, el plato de Claudia Bahamon inspirado en el tradicional merengón colombiano quedó así:

Según dijo la presentadora, esta es una muestra de cómo quedaría la tierra sí las personas no hacen algo por el cambio climático, pues ella es una defensora del medio ambiente.

Desde la visión de los chefs, como puntos positivos es que hubo una “decoración linda” y que el emplatado está bien pensado y ejecutado, pues se entiende lo que ella quiso demostrar.

Aunque de sabor estuvo rico, dijeron que por cómo quedó la distribución en el plato, “el merengue absorbió toda la humedad de la crema o le quedó blandito, como chicloso”.

Claudia Bahamón será “esclava” de Rausch, Carpentier y De Zubiría

Los tres jurados del programa apostaron con la presentadora que si ella ganaba, ellos serían sus esclavos, pero que sí la preparación no era buena, sería Claudia la esclava de los tres chefs.

Como el merengón de la huilense tuvo varios errores, ella será la que debe pagar la apuesta, pero, por el momento, no se sabe qué la pondrán a hacer en el próximo capítulo. Eso sí, dijeron que la van a poner en el sofá y con delantal negro.

“El amargo que siento porque ellos siempre me han querido poner el delantal negro…”, dijo Claudia Bahamón, con la expectativa de lo que se le avecina.