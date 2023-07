La talentosa cantante Karol G enfrenta una condición médica que ha sido objeto de críticas en el pasado. Hoy en día, la colombiana ha logrado ser una de las artistas femeninas del género urbano más reconocidas a nivel mundial.

Su éxito musical ha sido reconocido con múltiples premios, y también ha participado en proyectos importantes, como lo es su impactante participación en la película de Barbie aportando su música a la película.

Sin embargo, más allá de su fama y su carrera artística, Karol, a quien le pillaron el nombre de Anuel tatuado, enfrenta desafíos como cualquier persona, pues desde hace años, se encuentra en una lucha constante contra una enfermedad que afecta su apariencia, provocando cambios repentinos en su peso, los cuales desafortunadamente se prestan para que sea foco de críticas en redes sociales.

Esta condición es un desequilibrio hormonal, conocido como alteración en el sistema endocrino, que se produce cuando los niveles de hormonas en la sangre son demasiado altos o bajos. La propia ‘Bichota’, como es llamada por sus fanáticos, confirmó esta situación en una entrevista con Mezcal TV.

Además de enfrentar esta enfermedad y sus consecuencias, la intérprete de TQG, quien en los últimos días sacó su más reciente canción, ha tenido que lidiar con críticas malintencionadas sobre los cambios en su cuerpo, especialmente cuando aumenta de peso.

“Al principio me afectaba, porque pensé: ‘¿Qué importa si quiero ser una mujer con curvas?’. ¿Y qué? Estaba lidiando con un problema de salud personal y escuchar comentarios fue muy incómodo y molesto. Me afectó profundamente. Todavía hay personas que me ven así y algunos hacen comentarios, pero cuando cruzan límites muy fuertes, simplemente los ignoro. ¡No me gusta!”, expresó Karol G.