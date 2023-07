Aunque ambos cantantes anunciaron su ruptura a finales de abril de 2021, actualmente se sigue hablando del amor que existió entre ellos por culpa de las constantes referencias que hace el puertorriqueño al respecto.

Sin importar que al parecer la antioqueña está en una relación con el también artista colombiano Feid, Anuel ha utilizado sus redes sociales para enviarle mensajes a su exnovia mencionándola directamente. Incluso le dedicó una canción que desató todo tipo de comentarios.

Esto volvió a ocurrir en las últimas horas, luego de que Karol G estrenara su más reciente canción ‘S91’, la cual estuvo inspirada en el popular versículo bíblico del Salmo 91 y cuyo video musical hizo llorar a la madre de la colombiana.

Inesperadamente, Anuel AA publicó en sus historias de Instagram un pantallazo en el que se apreciaba que estaba escuchando la canción de Karol G, a la cual reaccionó con varios emoticones de fuego.

Anuel lanza indirectas a Karol G en su nueva canción

Pero lo mencionado anteriormente no fue lo único que relacionó nuevamente al puertorriqueño con la colombiana, pues él también estrenó un sencillo musical en varias partes de la letra hace referencia a lo que fue su relación con ella.

El tema se llama ‘Baby’ y es hecho en colaboración con el artista Quavo. Algunas de las frases que cantó el reguetonero son referentes a Karol G, a quien le pediría una vez más que vuelva con él.

“Todas las ‘babys’ en la ‘city’ me están texteando, pero la que me gusta se dejó del novio y ‘tamos conectando”, “sé que está en un proceso, acaba de dejarte. Regresa como JLo regresó a donde Ben Affleck”, “tirándole a mi ex, como Becky G y Karol”, “tú y yo para siempre, como Antonella y Messi”, son algunas de las frases que interpreta Anuel AA.