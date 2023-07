Karol G sigue disfrutando del mejor momento de su carrera y con su nueva canción hace una dedicatoria espiritual con referencia al salmo 91 de la Biblia.

Sin embargo, en la letra de la canción se ve algo muy distinto, pues Karol G hace más gala de sus logros y su buen momento que un agradecimiento en sí. En su cuenta de Instagram, reforzó ese sentimiento y lo combinó con su mensaje de fe: “La vida está llena de situaciones lobas vestidas de ovejas… pero siemrpe hay algo que te protege y que pelea a tu favor”.

“No para ganar hay que ser el primero. Todos los días ganamos de formas diferentes sin ser los primeros”, añadió.

Asimismo, habló de uno de los apartes de su video, en el que sale nadando con tiburones: “Todos somos capaces de nadar en medio de tiburones… es cuestión de la tranquilidad, de calma y de la confianza que tengamos en nosotros mismos”.

“Cuando todo se hace con amor y con consciencia, tarde o temprano el resultado es el mismo: plenitud y con el alma fuerte como pantera”, agregó, mencionando al felino que también figura en el video.

Al final también aprovechó para dejar una posdata:

“Cuando estamos en una situación difícil, dolorosa, incómoda, la evitamos, no la aceptamos, nos oponemos, cuando en realidad a veces sólo deberíamos dejarnos llevar porque Dios, el universo o en lo que sea que tú creas, tiene un plan mucho mejor. Enfócate en ti y en tus fortalezas, lo demás son cosas que aparecen en la vía, que cuando las pasas ellas se quedan ahí, en el camino”, concluyó.

Video de ‘S91’, nueva canción de Karol G

Así se oye y se ve el más reciente lanzamiento de la antioqueña:

Letra de la nueva canción de Karol G, ‘S91’

“Hice un flow nuevo pa que analicen

Parto cada país que pise

Desde que el avión aterrice

Tengo a los míos felices

Eso es lo que siempre quise

Ya no tengo gente que me envidie

Yo lo que tengo es aprendices

Quieren ser como yo, ya los vi

Pero el flow no está a la venta

Yo lo siento, pero el flow no está a la venta

No oh oh, no se vende ni se presta

Desde lejos se los ve que quieren ser como yo, ya los vi

Pero el flow no está a la venta

Yo lo siento, pero el flow no está a la venta

No oh oh, no se vende ni se presta

La G está rompiendo en lo que se espera

Y yo sé que a muchos les desespera

De todos los estilos, todas las maneras

Parezco Gokú con las siete esferas

La paisa llevando la delantera

Dejándola alta como quiera

Tengo manes peleándose por mí

Sí, también las disqueras

Y si les duele que la esté rompiendo como se supone, pues mala mía

Puedo vivir como cuatro vidas sin trabajar, solo con mis regalías

Tengo gente que no me creía, queriendo trabajar en mi compañía

Y mujeres que me dicen que por mí, de bando sin miedo se cambiarían

La ‘Bichota’, la dura, la tipa, rompe el show cantando hasta con gripa

Llego a España y me dicen: “Tía, tú te mandas un flow de la hostia que flipa”

Siete ceros hace rato pasé, mi fandom y yo somos inseparables

Me siento increíble, me siento imparable

Quie quie quie quieren ser como yo, ya los vi

Pero el flow no está a la venta

Yo lo siento, pero el flow no está a la venta

No-oh-oh, no se vende ni se presta (Desde lejos se los ve)

Que quieren ser como yo, ya los vi

Pero el flow no está a la venta

Yo lo siento, pero el flow no está a la venta

No-oh-oh, no se vende ni se presta”.