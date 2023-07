Esta vez la colombiana nos ha compartido un momento bastante conmovedor que vivió con su mamá, video que publicó en sus redes sociales, en donde se puede apreciar a la artista emocionada y con una voz entrecortada al presenciar la profunda emoción de su madre, quien quedó conmovida al conocer el próximo proyecto musical de Karol G en su carrera.

En la grabación la Bichota menciona su próximo sencillo, el cual, al parecer, llevará por título S91, en honor al conocido Salmo 91, el cual ha sido una presencia constante en la vida de la artista desde su infancia.

Tanto el video como la canción están listos y los primeros en disfrutar del resultado fueron sus padres, quienes se mostraron sumamente orgullosos de los logros y el crecimiento de Karol en su carrera.

La cantante decidió compartir este emotivo momento a través de su perfil de TikTok, donde publicó el video y la reacción de Marta Navarro, nombre real de la madre de Karol, quien no pudo contener las lágrimas al ver el adelanto de la próxima canción.

En el texto que acompañó la publicación, la cantante compartió algunos detalles que sus seguidores podrán descubrir detrás de la canción una vez que sea lanzada oficialmente.

“Este video es especial por varias razones. No hay sentimiento más lindo para mí que saber que mi familia se siente orgullosa de mi y que mi música les pueda causar reacciones así. Mi mamá nos llevó al colegio toda la vida y nos enseñó el Salmo 91 para rezarlo después de salir de casa todos los días por la mañana, cuando vio que algo que me enseñó desde pequeñita lo había incluido en la canción, las lágrimas no se hicieron esperar”, se logra leer en la descripción