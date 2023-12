En el más reciente episodio de ‘The susos show’, el carismático ‘Suso, el paspi’ no escatimó críticas hacia el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Entre risas y pullas, el comediante dejó al descubierto tensiones y discrepancias.

‘Suso’, conocido por su estilo directo, aprovechó el espacio para cuestionar algunas decisiones de Daniel Quintero, creando una atmósfera cargada de humor y crítica social. El público presente disfrutó del espectáculo, mientras el humorista desmenuzaba con ironía varios aspectos de la gestión del exalcalde.

“Hay años viejos que tienen esa ropa toda juagada, ¿ustedes lo han visto? Como dos tallas más, o sea, Daniel Quintero con Medellín, le quedó grande. Yo no hago chistes de Daniel Quintero porque entre payasos nos respetamos”, manifestó el humorista en el programa de televisión.

Entre risas, Dani Hoyos, el comediante que le da vida a ‘Suso’, expresó que debido al comentario que acababa de hacer, podría meterse en problemas, por lo que era mejor irse del programa. “¡Ay, me calenté, me calenté! No, no, no, estoy que dejo esto tirado. Ay, como Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín”.

🤣🤣🤣 Suso trapeando al payaso de Daniel Quintero 🤣🤣 pic.twitter.com/hldwSdC2bK — Vernon Jordan M (@VernonJordanM) December 25, 2023

El formato del programa permitió al comediante expresar sus opiniones de manera franca y directa, sin dejar espacio para la diplomacia. Por su parte, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

“Buena, Suso no dijo nada que no sea verdad. Daniel Quintero, un fracaso en Medellín”, expresó un usuario en X. En la misma red social, otro internauta aseguró: “mamerto criticando a otro mamerto”.

La polémica entre ‘Suso, el Paspi’ y Daniel Quintero ha sumado un nuevo capítulo, pues no es la primera vez que una figura pública arremete contra el exmandatario de los medellinenses desde que decidió renunciar a la alcaldía para hacer campaña por el entonces candidato Juan Carlos Upegui.