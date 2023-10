‘Suso, el paspi’, interpretado por el humorista Dany Hoyos, habló con Eva Rey, en el programa ‘Desnúdate con Eva’ sobre detalles de su vida, la carrera que ha hecho y curiosidades del trabajo, como cuando quiso tener a Amparo Grisales como invitada.

La periodista española le preguntó a ‘Suso’ cuál ha sido el personaje que lo ha hecho sentir como “caminando en una cornisa”, es decir nervioso. Él, sin dudarlo, nombró a ‘la diva’ colombiana, pues ella le hizo una advertencia antes de la charla y le puso unas condiciones para poder grabar.

“Con Amparo es muy gracioso porque yo le digo que la voy a entrevistar y me dice: ‘Listo, no me pregunte de esto y esto’; yo le digo que de una”, contó.