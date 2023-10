A través de su cuenta en ‘X’ , el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero explicó las razones que lo llevaron a dejar el cargo como mandatario de la ciudad. El exfuncionario explicó que se va porque apoyará la candidatura de su candidato del partido Independientes, Juan Carlos Upegui.

“Renuncio al cargo porque no puedo quedarme cruzado de brazos mientras veo como los políticos de siempre, a través de Fico esta vez, que antes era una persona alternativa, pues se unió con todo lo peor de la política tradicional y ahora contra todo, utilizando todas las artimañas, están tratando de volver al poder”, expresó Quintero, a quien le pusieron una valla, junto a Upegui, en cuerpo de ratas, pero horas después fue quitada. El exmandatario estará con sus candidatos durante la mañana de este domingo, 1 de octubre, en la estación Acevedo del Metro.

(Vea también: Él es Óscar Hurtado, alcalde encargado de Medellín, luego de renuncia de Daniel Quintero)

A su vez, Quintero Calle remarcó que se apartó del cargo para “luchar por esos niños para que tengan una oportunidad diferente, que no sea solo la generación que me tocó a mí como alcalde”. Además, insiste en que Upegui es, según encuestas “la única alternativa para poder enfrentar al ‘fico-uribismo’ y, por esa razón, he decidido convertirme en un soldado más”. De esta forma, el exalcalde confirmó que se unirá a la campaña de Juan Carlos Upegui para entregar volantes.

Gracias a Dios, a Medellín y a mi familia por permitirme ser su Alcalde. Nuestro proyecto necesita ser defendido. Upegui es la única alternativa para enfrentar a Fico, Uribe y los politiqueros que quieren tomarse a Medellín. Los espero hoy en la estación Acevedo a las 9AM. pic.twitter.com/E6otg9eNe7 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 1, 2023

En la noche del sábado 30 de septiembre, el presidente Gustavo Petro publicó el decreto que acepta la renuncia de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín. La renuncia de Quintero se radicó el 30 de septiembre en la Presidencia de la República.

El documento también confirma que, Óscar de Jesús Hurtado será el alcalde encargado de la capital antioqueña.

