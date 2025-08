El neurólogo Fernando Hakim ocupó los reflectores mediáticos durante el mes de junio de 2025, luego de su acertada intervención en el caso de Miguel Uribe Turbay, senador y aspirante presidencial, que fue víctima de un atentado. La relevancia del caso y su impacto en la vida del político se han convertido en un hito en la carrera de este especialista de alta categoría.

Aunque el cirujano en los últimos días no se ha referido puntualmente al estado de salud del parlamentario, a través de su cuenta oficial de Instagram, el 31 de agosto publicó un video donde dejó una conmovedora reflexión.

“Esta es una filosofía de vida que vi en mi casa desde muy pequeño, mi papá lo tenía en su escritorio: ‘Creo que todo depende del estado del espíritu. Si piensas que perderás, has perdido; si crees que estás derrotado, lo estás; si piensas que no te atreves, no te atreverás’”, indicó Hakim.

Sin referirse al caso del precandidato presidencial, conmovió no solo a sus seguidores, sino a quienes esperan noticias sobre el estado de salud del parlamentario.

Hakim ha demostrado que su compromiso con el caso va más allá del quirófano. Se ha manifestado como fuente de aliento, no solo para el paciente y su familia, sino también para los colombianos que siguen de cerca las novedades sobre el senador.

“Todo está en el estado del espíritu, porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido, y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo. Piensa en grande y tus éxitos crecerán; piensa en pequeño y quedarás atrás; piensa que puedes y podrás. Todo depende del estado del espíritu”, agregó.

Estas palabras son tomadas por algunos internautas como la respuesta a la contribución del doctor Hakim con la recuperación de Uribe Turbay. Sus mensajes y su profesionalismo consolidan aún más su prestigio en el campo de la neurocirugía.

Finalmente, cerró su reflexión con la siguiente frase: “La batalla de la vida no siempre va al más fuerte o más rápido. Tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que puede ganar”.

¿Cómo sigue la recuperación de Uribe Turbay después del atentado?

La situación del senador se mantiene bajo observación y cuidado constante, aunque la evolución ha sido favorable tras la cirugía. Si bien su condición generó inicialmente un ambiente de tensión política, el Dr. Hakim ha tratado de difundir un mensaje de calma y agradecimiento. Su labor médica y humana está forjando no solo una historia de recuperación, sino también un ejemplo de empatía y liderazgo en tiempos complejos.

