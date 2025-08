La figura de Álvaro Uribe sigue siendo un activo político de gran relevancia en Colombia. Su legado, marcado por la política de Seguridad Democrática y su carisma, continúa movilizando a un sector importante del electorado.

(Vea también: Condenarían a 12 años de cárcel a Álvaro Uribe Vélez: filtraron detalles de la sentencia)

Para De La Espriella, contar con el respaldo explícito o implícito de Uribe podría ser un factor determinante en su campaña, especialmente entre los votantes que se identifican con el uribismo.

Aunque De La Espriella ha aclarado que no forma parte del Centro Democrático, en una reciente entrevista con Eva Rey se autoproclamó como “más uribista que el propio Uribe”.

Lee También

“Todo el mundo sabe que soy uribista. Soy más uribista que el propio Uribe, yo creo, pero no hago parte del Centro Democrático […]. Como el buen hijo que quiere hacer sentir orgulloso a su padre, quiero mostrarle al expresidente Uribe de qué soy capaz y hasta dónde puedo llegar”, afirmó De la Espriella en el programa.

En medio de la conversación, el ahora candidato sacó a la luz una historia de un detalle que le rechazó al exmandatario, expresándole su profunda admiración. Cuando Eva Rey le preguntó si alguna vez le había cobrado a Uribe por sus servicios legales, De la Espriella fue categórico:

“Siempre [litigo gratis]. Jamás [le he cobrado]. Un día me quiso mandar una vaca fina. Me dijo ‘hombre, usted tanto que hace’. Yo le dije ‘no, lo mejor no es eso, los mamertos dicen en la calle que usted me paga un millón de dólares mensual. Yo voy a decir que son dos’. Y un día me dijo: ‘Hombre, le quiero mandar un ganadito’. Le dije ‘no hay ninguna posibilidad de que yo le reciba algo a usted’”, aseguró el abogado.

Acá, lo narrado por De La Espriella:

Pero allí no dejó el tema, pues también comentó si alguna vez llegaría a cobrarle a Uribe por algún servicio como profesional.

“O sea, lo que he hecho yo, se puede pagar con Mastercard, lo que él ha hecho no tiene precio, lo que ha hecho por Colombia, es impagable. ¿Cómo le voy a cobrar a Uribe? No, ni más faltaba”, aseguró con vehemencia.

Esta anécdota no solo resalta la cercanía entre ambos, sino que también subraya el papel de Uribe como una figura central en la carrera política de De la Espriella.

El precandidato ha manifestado públicamente su intención de incluir al expresidente en su gabinete en caso de ganar las elecciones presidenciales, lo que plantea preguntas sobre cómo Uribe podría influir en su campaña y en un eventual gobierno.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.