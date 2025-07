El aspirante a la presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella, expresó este lunes 28 de julio su rechazo contundente al fallo de primera instancia que confirmó la participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el delito de soborno en actuación penal, en un proceso que aún está en desarrollo y que podría extenderse hasta octubre de 2025.

(Vea también: Con calle de honor: así despidieron a Abelardo De La Espriella de su firma de abogados)

Con un discurso cargado de emotividad y defensa hacia el exmandatario, De La Espriella calificó la decisión judicial como una “venganza política” y un “linchamiento”, asegurando que se trata de un ataque orquestado por el “populismo de izquierda” y antiguos enemigos políticos de Uribe.

Lee También

Por medio de un video publicado en su cuenta de X, donde aparece frente a un fondo con la leyenda “Firme por la patria”, De La Espriella lanzó duras acusaciones contra lo que considera un complot de más de una década.

“Hoy ocurrió lo que se sabía que iba a pasar. El enemigo histórico de la patria, el populismo de izquierda popular, pretende acabar y destruir el mayor de los símbolos políticos: el presidente Álvaro Uribe Vélez”, afirmó, marcando el tono de su intervención.

Acá, las palabras de Abelardo De La Espriella:

El Gran Colombiano no está solo.

Lo que ocurrió hoy no es justicia: es una venganza política. El montaje está consumado, pero no podrán con el símbolo. ¡TODOS A LA CALLE!

¡URIBE INOCENTE!

¡Firme con Uribe, firme por la Patria! 🇨🇴 pic.twitter.com/OSDvNuABL0 — DE LA ESPRIELLA STYLE (@DELAESPRIELLAE) July 28, 2025

Para el abogado y político, este fallo no responde a un proceso jurídico legítimo, sino que es el resultado de un “montaje que empezó a gestarse hace más de 10 años de la mano de Juan Manuel Santos, del narcoterrorismo y sus cómplices”.

El fallo, emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, determinó que Uribe incurrió en soborno al intentar influir en los testimonios de exparamilitares, como Juan Guillermo Monsalve, a través de su abogado Diego Cadena y otros emisarios.

Sin embargo, la decisión aún no es definitiva, ya que los cargos de fraude procesal y soborno a testigos permanecen en revisión. De La Espriella, sin embargo, desestimó la validez del proceso judicial, afirmando: “El juicio contra Álvaro Uribe es un proceso que no es jurídico porque es un montaje político”.

Para él, el expresidente no es solo una figura individual, sino un símbolo colectivo: “El presidente Uribe no es un hombre, es un pueblo. Por eso debemos salir a las calles para demostrarle al mundo que el símbolo sigue vivo”.

Con un tono que mezcla dolor y determinación, el aspirante presidencial expresó su indignación personal ante lo que considera una injusticia.

“Hoy hablo con el corazón, con la serenidad que da la verdad, pero con el dolor profundo de ver cómo se persigue al hombre que salvó a Colombia y la sacó del foso”, señaló, evocando la imagen de Uribe como el líder que rescató al país de la violencia.

En su narrativa, el fallo no es más que una retaliación política contra quien, según él, transformó la nación: “Esto no es un fallo, es una venganza política. No es un proceso legal, es un linchamiento. Colombianos, compatriotas, me duele profundamente el corazón cuando veo a nuestro héroe injustamente condenado, no lo puedo negar. Pero mi espíritu arde por defenderlo. Álvaro Uribe es inocente”.

De La Espriella también hizo un llamado a la movilización social, instando a los colombianos a unirse en defensa de Uribe. Este llamado a las calles resuena con su estrategia política, que busca capitalizar el apoyo de los seguidores del uribismo, un sector que históricamente ha mostrado lealtad inquebrantable hacia el expresidente.

¿Qué delito confirmaron en caso de Álvaro Uribe?

Este lunes 28 de julio, la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, declaró a Álvaro Uribe Vélez culpable en primera instancia por el delito de soborno en actuación penal, en el marco de un proceso por manipulación de testigos.

La jueza determinó que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena y otros emisarios, ofreció beneficios a exparamilitares, como Juan Guillermo Monsalve, para influir en sus testimonios y favorecerlo en procesos judiciales. Sin embargo, aún no se ha establecido la culpabilidad definitiva por los otros cargos imputados: fraude procesal y soborno a testigos, ya que la audiencia continúa para resolver estos puntos.

Acá, lo dicho por la juez:

#ATENCIÓN | La juez Sandra Heredia afirmó que la @FiscaliaCol logró probar que el expresidente Álvaro Uribe Vélez cometió el delito de soborno en actuación penal contra Juan Guillermo Monsalve. Detalló cómo se hizo el “casting” para encontrar testigos falsos contra Iván Cepeda. pic.twitter.com/QbGi4099dm — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 28, 2025

La sentencia no implica prisión inmediata, y la pena exacta (que podría oscilar entre 6 y 12 años, según el Código Penal colombiano, o hasta 15 años en caso de concurso de delitos) se definirá en una audiencia posterior.

Además, Uribe podría cumplir una eventual condena en detención domiciliaria debido a su edad (73 años). El fallo es apelable ante el Tribunal Superior de Bogotá, y el proceso podría extenderse hasta octubre de 2025, cuando los delitos podrían prescribir.

Es importante aclarar que este proceso es de primera instancia, y Uribe mantiene su presunción de inocencia hasta que se agoten todas las instancias judiciales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.