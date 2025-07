A través de sus redes sociales, la firma De La Espriella Lawyers despidió por todo lo alto a Abelardo de la Espriella, su fundador, para asumir el “reto” de buscar la presidencia de Colombia.

“El doctor Abelardo de la Espriella inicia un nuevo camino y nosotros, su equipo, seguimos construyendo el legado con la misma pasión. Esta firma no se detiene, no se frena, no se diluye. Se transforma, se fortalece y continúa con paso firme”, escribieron.

(Vea también: Álvaro Uribe confirmó que no aspirará a la vicepresidencia: explicó por qué no lo hará)

Y es que cabe recordar que, hace unas semanas, De La Espriella anunció su candidatura a la Casa de Nariño por el movimiento ciudadano ‘Defensores de la Patria’.

“Celebramos con orgullo a nuestro fundador, el Dr. Abelardo De La Espriella, quien asume un nuevo reto por el país. Su visión y valores siguen firmes en cada uno de nosotros. La firma continúa con la misma excelencia, liderada por un equipo comprometido, preparado y más unido que nunca. El legado continúa”, precisaron.

Cómo nació el movimiento ‘Defensores de la Patria’

El movimiento ‘Defensores de la Patria’ nació, según sus voceros, como una expresión de resistencia democrática ante la crisis nacional. Surgió de liderazgos ciudadanos en diversas regiones y expresa un rechazo al rumbo político del país.

Con el lema “Firme por la Patria”, el movimiento busca reunir colombianos de todos los sectores ideológicos que compartan el deseo de rescatar “los valores esenciales de la República”: libertad, orden, justicia, familia, fe, verdad y dignidad nacional.

De La Espriella se comprometió a combatir con severidad a los corruptos, criminales impunes y actores que considera una amenaza para el modelo republicano del país.

Prometió que su gobierno, si llega a concretarse, será un escudo para los ciudadanos honestos, a quienes dice querer “abrazar con el alma” frente a lo que considera una decadencia institucional sin precedentes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.