En los últimos días, De la Espriella confirmó sus ganas de lanzarse formalmente como precandidato a las elecciones presidenciales de 2026.

Al hacerlo, el abogado detalló que su fórmula vicepresidencial sería el expresidente Álvaro Uribe. La declaración causó reacciones de todo tipo en el país.

(Vea también: De La Espriella prende alarmas por crisis en Fuerzas Militares y le clava tutela a Petro).

Sin embargo, este 18 de julio Uribe fue claro y dijo que no se lanzaría como vicepresidente y que solo piensa en el juicio en su contra cuyo fallo se conocerá el próximo 28 de julio.

Lee También

Ante la negativa de Uribe, De la Espriella redobló la apuesta y lleno de confianza dijo que cuando gane las elecciones nombrará el expresidente como ministro de Defensa.

“Un expresidente le puede decir que no a un candidato, pero un expresidente no le podrá decir que no al presidente electo. Prepárese, presidente Uribe, porque el 7 de agosto de 2026, cuando hayamos derrotado al tirano, me acompañará como Ministro de Defensa. Es el llamado de la Patria”, detalló el abogado en su cuenta de X.

A raíz de la propuesta, analistas se debaten entre si era o no legal que Uribe fuera vicepresidente hipotético, teniendo en cuenta sus dos periodos como presidente entre 2002 y 2010.

Quién es Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella es un abogado, empresario, columnista y figura mediática colombiano, ampliamente reconocido por su estilo polémico y su presencia constante en temas de alto perfil jurídico y político. Nació en Montería, Córdoba, y desde muy joven demostró una marcada vocación por el derecho y la argumentación, lo que lo llevó a fundar su propia firma legal, De la Espriella Lawyers Enterprise, una de las más visibles del país en casos de derecho penal, constitucional y litigios complejos.

Su carrera profesional ha estado marcada por su defensa de personajes públicos controversiales, tanto en el ámbito político como empresarial, lo cual ha cimentado su reputación como un abogado combativo, elocuente y mediático. Su estilo, considerado por muchos como provocador y frontal, le ha ganado admiradores y detractores en igual medida, y ha convertido su imagen en un símbolo de la defensa jurídica con tintes ideológicos.

Además de su labor como abogado, De la Espriella ha cultivado una presencia constante en medios de comunicación, especialmente a través de columnas de opinión y apariciones en televisión.

En sus escritos, se ha posicionado como un defensor del orden institucional, la seguridad, los valores conservadores y el libre mercado, así como un crítico feroz de movimientos de izquierda y del populismo progresista. Su capacidad para combinar retórica política con discursos jurídicos le ha permitido ser una voz influyente en ciertos sectores del país, particularmente entre los simpatizantes del uribismo y sectores de derecha. Sus opiniones generan polémica por su tono vehemente, pero también han servido para abrir debates sobre el rumbo ideológico y jurídico del país.

En los últimos años, Abelardo de la Espriella ha ampliado su presencia en la esfera pública al incursionar en la política de manera directa. Ha expresado su intención de aspirar a la Presidencia de la República y recientemente lanzó su candidatura con el movimiento “Firme por la Patria”.

En este contexto, ha manifestado la posibilidad de invitar al expresidente Álvaro Uribe como su fórmula vicepresidencial, evidenciando su afinidad ideológica con el uribismo. Esta decisión, aunque ha sorprendido a algunos, resulta coherente con su trayectoria pública y su visión de país. En resumen, De la Espriella es una figura que combina el derecho, el activismo político y el discurso conservador, configurándose como uno de los personajes más singulares e influyentes del panorama colombiano actual.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.