Abelardo de la Espriella, reputado abogado y personaje público colombiano, anunció de manera oficial su candidatura presidencial para los comicios de 2026, lo cual provoca expectativa y controversias en la política nacional.

Este 16 de julio de 2025, De la Espriella registró formalmente su comité de firmas ante la Registraduría Nacional de Colombia con el nombre de “Defensores de la Patria“, en busca de recoger avales ciudadanos que respalden su aspiración electoral.

Desde su regreso a Colombia, luego de largos años en Estados Unidos, De la Espriella venía tejiendo sus redes políticas. Manifestó en su cuenta de la red social X su alarma por lo que, a su juicio, es un avance autoritario por parte del actual presidente, Gustavo Petro.

Expresó entonces que, frente a semejante preocupación, no mantendría silencio, y llamó a la resistencia activa y a una dura defensa de las instituciones del país.

Al inscribir su comité de firmas, De la Espriella habló sobre su posible fórmula vicepresidencial y asomó algunas pautas que regirían su política en caso de ser electo presidente.

“Colombia atraviesa sus horas más oscuras y es cuando más nos necesita. Nosotros no podemos darle la espalda a nuestro país. Colombia me lo ha dado todo”, declaró en entrevista con Semana, donde dio a conocer detalles de su campaña.

¿Quién sería la fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella?

El vínculo de De la Espriella con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su antagonismo con el actual gobierno lo han ubicado rápidamente en el centro del debate político nacional.

Precisamente, en el diálogo se refirió al expresidente y ratificó su intención de que sea él quien lo acompañe en su camino hacia la Casa de Nariño, es decir, que sea su fórmula vicepresidencial.

“Yo estaría honrado en que el expresidente Uribe pudiese ser parte de esa fórmula, nos ahorraríamos muchos problemas, sería un gobierno absolutamente maravilloso”.

Al respecto, afirmó que Uribe Vélez no tiene ningún impedimento para ser elegido en ese cargo, pese a que no está permitida la reelección, pero, según sus palabras, el exmandatario no le habría dado el sí, pese a que le ha tocado el tema varias veces.

“No tiene sentido que tengamos al Messi de la política en Colombia sentado en una banca, cuando podría jugar en pro de Colombia, de su seguridad, de su desarrollo económico”, agregó el jurista.

¿Cuál sería la primera acción de Abelardo De la Espriella si es elegido presidente?

Con este nuevo movimiento político, De la Espriella busca marcar una pauta en la campaña presidencial de 2026. Su propósito es construir una base ciudadana sólida, desligada de las corrientes tradicionales, para validar su candidatura y competir con fuerza en el escenario electoral. Por esto habló de las primeras acciones que llevaría a cabo.

“Hay que llegar con un paquete de decisiones para ejecutarlas el mismo día (en) seguridad, salud y empleo. Eso requiere una serie de medidas que hay que ejecutar el primer día”. Frente a la criminalidad, ofrecería sometimiento: “Quien no se someta, será dado de baja”.

Si resultara elegido, ha prometido un gobierno orientado a reforzar la justicia, salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y restaurar el orden institucional.

