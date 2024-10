Katherine Porto —conocida por sus actuaciones en ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘La viuda negra’, ‘Pasión de gavilanes’, entre otras— se ha destacado como una consagrada actriz en cine, televisión y plataformas., sin embargo, sus inicios fueron como presentadora.

Katherine Porto fue presentadora de ‘También caerás’ y la echaron

La cartagenera habló con Pulzo sobre los inicios de su carrera en la presentación, cuando ella era la cara de la información en el Noticiero Nacional, desde su ciudad natal. Decidió iniciar su carrera como cantante, pero la vida la puso en la presentación.

“Cuando fui a presentar ‘casting’ en RCN, me pidieron algunas pruebas de mi presentación. Yo estaba presentando ‘También Caerás’, pero me echaron por mala presentadora, los libretos no eran buenos”, indicó Porto.

Luego, contó: “Fue lo primero que hice a nivel nacional cuando llegué a Bogotá y me botaron por mala presentadora, eso me dijeron, pero es que los libretos eran pésimos. Fue lo mejor que me pasó, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera presentado ‘La isla de los famosos’, de RCN, me hicieron un favor“.

Porto presentaba el detrás de cámara del ‘reality’ e informaba de los últimos acontecimientos que sucedian con los participantes de la isla. Hizo informes para las noticias de entretenimiento y para el programa de ‘Muy buenos días’, dirigido por Jota Mario Valencia.

¿Quién es el papá del hijo de Katherine Porto?

Aunque Porto mantiene su vida personal en privado, ha compartido momentos con su querido hijo, Alejandro Araújo, quien ha sido su compañero en los altibajos de la vida. Katherine Porto y Alberto Araújo decidieron separarse, y él optó por llevarse a su hijo a vivir a Cartagena. Esta situación, sumada a otros problemas, sumergió a Porto en una profunda crisis depresiva que la llevó a querer atentar contra su vida. ¿De qué se trata el pódcast de Katherine Porto? ‘Microdosis de amor propio’ es un proyecto creado por la actriz y presentadora colombiana Katherine Porto, con el cual busca dar un mensaje de autoconocimiento, espiritualidad y amor propio a personas que están pasando un mal momento en su vida.

