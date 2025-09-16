El saldo de personas fallecidas por la explosión de un camión cargado de gas en Ciudad de México se elevó a 17, con la muerte en las últimas 24 horas de tres personas más, según la administración local.

La capital mexicana se vio sacudida el pasado miércoles por el poderoso estallido del vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas cuando circulaba por el popular distrito de Iztapalapa, en el oriente de la ciudad.

Según el más reciente balance oficial, 35 personas siguen hospitalizadas, mientras que 31 ya han sido dadas de alta.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía local, es probable que el accidente se haya producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad.

Seguimos recorriendo hospitales de la Ciudad de México 🏥 para dar seguimiento al estado de salud de las personas afectadas por el incidente en #Iztapalapa. Nuestro compromiso es estar cerca y acompañar en este proceso a quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/mwMA1Qhjrz — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 16, 2025

Qué pasó con el accidente del camión de gas en México

Las pesquisas determinaron también que el tanque del camión presentó una ruptura tras chocar con un objeto sólido, lo cual permitió la fuga del gas y su explosión.

La alcaldesa Clara Brugada ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad, de 9,2 millones de habitantes, para evitar nuevas tragedias.

