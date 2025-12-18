En medio del creciente pulso político entre Venezuela y Estados Unidos, Diosdado Cabello volvió a encender la polémica con un gesto que no pasó desapercibido.

Durante un discurso público, el dirigente chavista levantó un machete frente a sus seguidores, una escena que rápidamente fue interpretada como un mensaje de desafío en plena tensión internacional.

Cabello explicó que el arma no era simbólica ni decorativa. Según dijo, se trata de un machete fabricado con “acero fundido”, que le fue entregado por integrantes del Movimiento Revolucionario Tupamaro, un colectivo de extrema izquierda cercano al régimen de Nicolás Maduro. En su intervención, el dirigente oficialista lo presentó como un emblema de lucha y resistencia.

“Saben que es esto, no es cualquier machete, no, esto está hecho con acero fundido, esto no es de utilería, este es el machete del guerrillero, me lo dieron mis hermanos tupamaros, porque nos encontraremos en la batalla y nos encontraremos en la victoria. El sable guerrillero”, afirmó Cabello ante el público.

🇻🇪🇺🇸 | Diosdado Cabello vuelve a desafíar a Trump con machete en mano, evocando al dictador Manuel Noriega, derrocado por EE.UU.pic.twitter.com/gUnZhO1maf — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 18, 2025

Venezuela vuelve a retar a Estados Unidos

La imagen provocó múltiples reacciones y comparaciones históricas. Algunos sectores recordaron un episodio similar protagonizado por Manuel Antonio Noriega en 1988, cuando el entonces líder panameño también levantó un machete durante un mitin político, en un contexto de confrontación con Estados Unidos.

El gesto de Cabello se suma a una serie de mensajes y escenas que han elevado el tono del discurso del chavismo, justo cuando el escenario internacional vuelve a girar alrededor de posibles choques diplomáticos y militares en la región.

