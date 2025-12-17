Mientras el presidente Donald Trump daba un discurso presidencial de su primer año de gobierno desde su regreso a la Casa Blanca, en el Pacífico una supuesta narcolancha fue atacada por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, la lancha era operada por “una organización terrorista designada en aguas internacionales” y producto del ataque, confirmó cuatro “narcoterroristas” muertos.

“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, indicó el Comando Sur de EE. UU.

Venezuela responde con tono desafiante a ofensiva de Estados Unidos

#ATENCIÓN | Nuevo ataque de Estados Unidos a una supuesta “narcolancha” en el Pacífico operada por “una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales”. El Comando Sur de Estados Unidos confirma cuatro “narcoterroristas” muertos. “La inteligencia confirmó que el… pic.twitter.com/ARe7wdv8Vf — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 18, 2025

La intervención ocurrió el 17 de diciembre en aguas internacionales y estuvo coordinada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien autorizó una acción militar letal contra la embarcación.

Maduro teme intervención de EE. UU. y pide apoyo militar de Colombia

Cabe mencionar que el ataque ocurrió en medio de la expectativa del pronunciamiento de Donald Trump sobre una posible declaración de guerra contra Venezuela que, finalmente, no llegó. En su discurso, el mandatario estadounidense se limitó a dar un balance de lo que ha sido su gobierno, comparado a lo ejecutado por Joe Biden.

De esta manera, continúa la expectativa sobre lo que pasará próximamente con la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.