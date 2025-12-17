El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a captar la atención internacional con un discurso televisado que había provocado alta expectativa, sobre todo por los rumores de una posible declaración de guerra contra Venezuela.

(Vea también: Maduro teme intervención de EE. UU. y pide apoyo militar de Colombia: “La unión perfecta”)

No obstante, el mandatario optó por no pronunciarse sobre ese escenario y dejó en vilo al mundo, pese a que durante la tarde del miércoles había tomado fuerza la versión de un anuncio inminente frente al régimen de Nicolás Maduro.

Qué dijo Donald Trump en su discurso en la Casa Blanca

En su intervención, Trump se enfocó en hacer un balance de su gestión luego de cerca de 11 meses desde su regreso a la Casa Blanca, con un tono crítico hacia el gobierno de Joe Biden. El republicano aseguró que heredó un país golpeado en materia económica y de seguridad, cuestionó las políticas aplicadas en varios estados y puso especial énfasis en los problemas de violencia y migración.

También hizo referencia a su papel en conflictos internacionales, destacó la situación entre Palestina e Israel, lanzó señalamientos contra dirigentes demócratas y volvió a mencionar los aranceles como una de las piezas centrales de su agenda económica.

Con 79 años y en lo que ha reiterado como su último mandato, Trump ha vuelto a sacudir la política estadounidense con un estilo directo y confrontacional.

Su administración ha impulsado medidas antiinmigratorias de línea dura y una política económica que retoma el libreto de su primera presidencia, basada en recortes de impuestos y procesos de liberalización. Sin embargo, el frente comercial ha marcado una diferencia notable, con la imposición de aranceles calificados como erráticos, que han impactado el comercio global y provocado presiones sobre los precios.

El propio Gobierno reconoce que aún no logra contener por completo el aumento del costo de vida. La inflación se ubica actualmente alrededor del 2,75 % interanual, una cifra que Trump suele contrastar con los niveles cercanos al 9 % registrados durante la administración anterior, argumento que utiliza para defender su manejo económico.

El silencio de Trump sobre Venezuela

Pese al mensaje optimista que anticipó en redes sociales —“¡lo mejor está por llegar!”—, el discurso dejó sin respuesta uno de los asuntos que más expectativa había provocado durante la jornada: la postura oficial de Washington frente a Venezuela.

El silencio del mandatario sobre ese punto mantuvo la incertidumbre y alimentó las dudas sobre una eventual escalada en la tensión entre Estados Unidos y Caracas.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.