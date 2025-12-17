La detección de un F/A-18 de Estados Unidos volando en tiempo real en las inmediaciones de Caracas, con el sistema de rastreo activado, concentró una amplia atención internacional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Estados Unidos lanzó nueva alerta sobre el tráfico aéreo en Venezuela: “Actuar con cautela”)

El seguimiento público de la aeronave en Flightradar24, donde más de 50.000 usuarios observaron su trayectoria de manera simultánea, según informó UHNPlus, coincidió con un contexto regional marcado por tensiones diplomáticas.

Se trata de un caza polivalente utilizado por la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, opera habitualmente sin señal visible en misiones de carácter sensible. Por ese motivo, la disponibilidad abierta de su identificación aérea dio lugar a diversas interpretaciones sobre la naturaleza del vuelo, que incluyeron desde patrullajes de rutina hasta maniobras de presencia estratégica.

Lee También

Según explicaciones recogidas por Reuters, la activación del transpondedor en aeronaves militares responde a protocolos destinados a reducir riesgos con el tráfico aéreo civil en zonas de tránsito compartido. El medio también señala que esta práctica se emplea en regiones de interés estratégico como una forma de visibilizar operaciones sin necesidad de anuncios oficiales.

En análisis previos citados por la BBC, especialistas en defensa indicaron que vuelos militares estadounidenses con señal abierta se registran con mayor frecuencia en escenarios de tensión geopolítica. En esos contextos, la visibilidad del aparato cumple funciones operativas y de disuasión controlada. En el caso venezolano, la cercanía del vuelo a Caracas amplificó su impacto debido al historial de confrontación política entre Estados Unidos y Venezuela.

Hasta el momento, ni el Pentágono ni las autoridades venezolanas emitieron pronunciamientos sobre el objetivo del vuelo. La ausencia de versiones oficiales mantuvo el episodio bajo observación pública mientras la aeronave continuaba su desplazamiento en el área.

🇺🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — Un F/A-18 estadounidense está volando en estos momentos muy cerca de Caracas con el transpondedor activado. Más de 50.000 usuarios lo están siguiendo ahora mismo en Flightradar24, mientras la tensión y la expectativa siguen en aumento. pic.twitter.com/XmtfnQyytq — UHN Plus (@UHN_Plus) December 18, 2025

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.