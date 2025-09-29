La polémica con Frisby España desde Colombia sigue prendida, pues después de todo lo que ha ocurrido con la marca de pollo colombiana, ahora se metió con otro producto que es muy querido por los colombianos: el Chocoramo.

Esta entidad subió a sus redes sociales que ahora venderá una malteada con sabor al icónico ponqué de chocolate, lo cual despertó una ola de críticas en las redes sociales, ya que muchos afirman que quiere hacer la misma jugada.

Sin embargo, adelantándose a lo que se venía, el restaurante español puso dos mensajes en los que explica por qué no está mal usar este producto y que por eso no debería tener ningún problema.

En un comunicado en la publicación, Frisby España escribió: “El nombre ‘Chocoramo’ se utiliza aquí únicamente de forma descriptiva para señalar los ingredientes del ‘milkshake’, sin uso comercial de la marca de Ramo”.

Y, tiempo después, complementó: “Nuestro ‘milkshake’ de Chocoramo se elabora con productos originales de Chocoramo y Productos Ramo. La mención de la marca es meramente descriptiva y no constituye un uso indebido”.

Ante esto, ni Ramo ni Chocoramo específicamente se han pronunciado, pero lo cierto es que esta compañía tiene parte de razón en que simplemente está utilizando un producto para una de sus bebidas, más no pretende quedarse con el nombre como sí ocurrió con Frisby.

En qué va la disputa entre Frisby y Frisby España

La cadena colombiana Frisby, ícono del pollo frito desde 1977, enfrenta un conflicto legal con Frisby España S.L., una empresa que registró la marca en la Unión Europea, alegando que la original no la usó activamente en dos décadas. El caso estalló en abril cuando Frisby España abrió locales en Madrid y Barcelona, usando un nombre, logo y recetas similares, desatando indignación en Colombia.

La diáspora y empresas nacionales lanzaron la campaña ‘Nos damos aPollo’ en redes, denunciando apropiación. La EUIPO evalúa revocar el registro colombiano por “falta de uso”, mientras Frisby España, liderada por Charles Dupont, opera restaurantes y ‘dark kitchens’, aunque suspendió franquicias temporalmente.

Frisby Colombia busca recuperar la marca vía judicial, pero expertos ven difícil revertir el caso sin pruebas de notoriedad en Europa. La disputa, aún sin resolución hasta finales de 2025, subraya los retos de proteger marcas locales en la globalización.

