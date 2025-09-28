Lo que pasó y sigue pasando con Frisby es una situación que aún llena de indignación y molestia a los colombianos, ya que a un empresario europeo le pareció muy fácil usar esta marca en España para lucrarse con el trabajo que la empresa nacional ha hecho durante años.

De hecho, Charles Dupont, el hombre detrás de esta marca en España, ha dicho que esta controversia, lejos de afectarlo, lo ha beneficiado de gran manera, pues su local ha cogido mucha fuerza en ese país, vendiendo una gran cantidad de unidades de pollo.

Justamente tomando eso como ejemplo, ahora el mismo empresario quiere meterse con otra compañía que es muy querida en el país: Chocoramo.

Qué está pasando con Chocoramo en España

Y es que en las últimas horas, la cuenta Frisby España, la misma que ha estado en problemas con el restaurante en Colombia, compartió una publicación afirmando que ahora vende malteadas de Chocoramo, algo que sorprendió bastante a los colombianos.

Esta es la publicación:

En la publicación se puede ver una malteada de chocolate, con trozos de ponqué, y la marca de Chocoramo, afirmando que se vende a cambio de 3.90 euros, que se traduce en casi 18.000 pesos.

“Ese pastelito que todos llevábamos en la lonchera… ahora en ‘shake'”, escribió la compañía en su cuenta de Instagram.

Esto despertó muchas críticas por parte de los colombianos, pero al ver lo que estaba causando esa publicación, la entidad aclaró: “El nombre «Chocoramo» se utiliza aquí únicamente de forma descriptiva para señalar los ingredientes del ‘milkshake’, sin uso comercial de la marca de Ramo”.

De esta manera, Ramo y los seguidores de este ponqué pueden estar tranquilos, pero igual es de mantenerse alerta para que no vaya a pasar lo mismo que ocurrió con Frisby.

En qué va la disputa entre Frisby y Frisby España

La cadena colombiana Frisby, ícono del pollo frito desde 1977, enfrenta un conflicto legal con Frisby España S.L., una empresa que registró la marca en la Unión Europea, alegando que la original no la usó activamente en dos décadas. El caso estalló en abril cuando Frisby España abrió locales en Madrid y Barcelona, usando un nombre, logo y recetas similares, desatando indignación en Colombia.

La diáspora y empresas nacionales lanzaron la campaña ‘Nos damos aPollo’ en redes, denunciando apropiación. La EUIPO evalúa revocar el registro colombiano por “falta de uso”, mientras Frisby España, liderada por Charles Dupont, opera restaurantes y ‘dark kitchens’, aunque suspendió franquicias temporalmente.

Frisby Colombia busca recuperar la marca vía judicial, pero expertos ven difícil revertir el caso sin pruebas de notoriedad en Europa. La disputa, aún sin resolución hasta finales de 2025, subraya los retos de proteger marcas locales en la globalización.

