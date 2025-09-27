Por la situación política, para buscar mejores oportunidades laborales o incluso para estudiar, muchas personas se están yendo del país a destinos como Estados Unidos, España o Francia, sitios en los que muchos mejoran sus condiciones económicas y sociales.

De hecho, sin mucho ánimo de volver en un periodo corto de tiempo, las personas toman la decisión de vender todo como la vivienda, el carro y algunas pertenencias más para comenzar de cero.

Ahora, antes de irse, algunas personas incluso piden un préstamo, por lo que alguna entidad les desembolsa el dinero y en ese momento cogen sus maletas y se van, lo cual luego se convierte en un problema para el banco, ya que el pago se puede embolatar.

Y es que cabe recordar que las personas con deudas de esta naturaleza no tienen ninguna restricción para salir del país, así que pueden no volver y, como vendieron todo, tampoco hay qué embargarle en caso de que pasen los meses.

Ante esto, los bancos lo que hacen es un seguimiento de la persona para que en el momento al que vuelva al país, se le apliquen todas las medidas correspondientes, como los cobros coactivos, intereses y demás, que en ese momento ya van a ser bastante altos.

Por cuáles deudas no puede salir del país

De hecho, solo hay dos casos que le podrían impedir salir de Colombia, como lo son:

Deudas por alimentos.

Deudas por impuestos, tales como IVA, retenciones en la fuente o incluso impuestos por consumo.

De esta manera, si usted no tiene ninguna de estas deuda, puede salir del país sin problema, pero si no quiere tener ningún problema, lo que puede hacer es aplicar a un proceso de insolvencia, que se define como un “trámite de negociación de deudas”, según el Ministerio de Justicia.

Para eso, así sea desde fuera del país, debe presentar:

Datos del solicitante.

Un informe de las causas que lo llevaron a la situación de cesación de pagos.

La propuesta para la negociación de deudas.

Relación completa y actualizada de todos los acreedores.

Documentación completa y detallada de sus bienes.

Relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor o que curse contra él.

Certificación de los ingresos del deudor.

Monto al que ascienden los recursos disponibles para el pago de las obligaciones.

Información relativa a si tiene o no sociedad conyugal o patrimonial vigente, es decir, si está casado o vive en unión libre.

Relación de las obligaciones alimentarias a su cargo.

Luego se fijará una fecha para la audiencia de conciliación y cuando se llegue a un acuerdo, “el conciliador y el deudor firman el acta donde se detalla el acuerdo de pago”.​

